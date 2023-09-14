　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不滿被當猴子耍！台鐵司機員秋節罷駛　行政院出手「下周同意2案」

▲▼全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(左)、台鐵工會理事長陳世杰(右)，當面向台鐵局長杜微(中)遞交司機員不加班連署書。（圖／工會提供）

▲全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(左)、台鐵工會理事長陳世杰(右)，當面向台鐵局長杜微(中)遞交司機員不加班連署書。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

不滿台鐵公司化承諾沒兌現，把員工當猴子耍，全國火車駕駛產業工會發出「中秋節、國慶日不加班」動員令，逾99%、1452名台鐵司機員連署依法休假，中秋節疏運恐開天窗，工會今(14日)下午向台鐵局長杜微遞交「不加班連署書」，行政院急滅火，副院長鄭文燦今親自與台鐵工會協商，承諾下周將有具體進度。

交通部長王國材則表示，行政院同意自主備勤津貼法制化、113年福利精進措施維持包括結婚禮金、喪葬慰助、子女教育助學金等，由台鐵營業基金支應。已由台鐵局長杜微㩦回告知工會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵明年元旦將公司化，全國火車駕駛產業工會認為公司化子法缺乏行車安全議題，員工權益保障包括備勤津貼、福利辦法偷斤減兩，且政府補貼台鐵政策性虧損還要用台鐵資產開發營收攤提，讓台鐵公司化前景堪憂，9月7日發出動員令，號召台鐵司機員在9月29日中秋節和10月10日國慶日依法休假「不加班」。

連署至昨(13日)為止，已有超過99%、1452名台鐵司機員連署國定假日不加班，未參與連署司機員不超過10人，全國火車駕駛產業工會與台鐵企業工會今(14日)下午一同向台鐵局長杜微遞交連署書，正式向資方宣告不加班行動。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，今中午12點半，行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、台鐵局長杜微、副局長馮輝昇，與台鐵工會理事長陳世杰等幹部，針對相關議題開會，攸關員工津貼的自主管理時間法制化，以及與員工婚喪等福利金的台鐵職工福利精進辦法，副院長鄭文燦承諾有信心不會是問題，行政院會妥處和核定，預計下周將有正式公文下來。

▲▼台鐵工會理事長陳世杰(左)、全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(中)、台鐵工會秘書吳長智(右)。（圖／工會提供）

▲台鐵工會理事長陳世杰(左)、全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(中)、台鐵工會秘書吳長智(右)。（圖／工會提供）

吳長智表示，因為目前沒有看到公文等白紙黑字，全國火車駕駛產業工會仍按照原訂行動遞交不加班連署書，工會沒看到公文無法接受，畢竟已經被騙一年多了，將等正式公文下來後，工會將會再與交通部進行協商，再決定後續行動。

台鐵企業工會也發出聲明，指台鐵公司化迫在眉睫，所有的承諾一項都沒有兌現，把員工當猴子耍，也許政府認為採用一拖再拖的模式，一旦到了明年元旦，一切米已成粥，員工也無力反抗，就用行動告訴政府：「你們不仁不要怪我們不義」，先背棄彼此誠信的是政府。

工會聲明指出，政府應該要對民眾照顧，而不是變相剝削另一群可憐勞工，人前用維護安全的假正義來道德綁架台鐵與民眾，背地裡卻在子法談判中避談行車安全，放眼談的全是如何將台鐵利益瓜分，不齒這樣霸道、不講社會責任的政府。

▲▼全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華今遞交台鐵司機員不加班連署書。（圖／工會提供）

▲全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華今遞交台鐵司機員不加班連署書。（圖／工會提供）

工會強調，全國火車駕駛產業工會決定發出動員令，中秋節和國慶日依法休假「不加班」，昨(13日)連署截止，逾9成9司機員表態不出勤，台鐵中秋節恐開不出幾班列車，停駛列車不是工會最主要的目的，只是用這樣激烈手段讓政府正視員工需求，子法談一年多，柔性談判也夠長了，不要再說工會用這種手段來威脅人民跟政府，工會試過柔性溝通卻沒用，發出預告是對政府還有所期待，但看來期待越大傷害越深，只能先跟民眾說抱歉了！

工會指出，工會已努力過但政府漠視了，今向台鐵提送不加班連署，請求政府針對攸關台鐵員工備勤津貼的自主管理法制化盡速處理，以維護台鐵員工職業價值與專業認同。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／流感疫苗意願書遭誤植！　逾100萬家長要重簽
特地飛日本買iPhone　回台用「拍照可靜音」！原因曝光
威力彩頭獎5.7億！「3生肖」財運旺
快訊／白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁　台中市府出手了
被乾哥「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影：瀕臨死亡
明天開搶iPhone 15！　妹子「1狀況秒滅火」內行也點頭
獨／信義區狼師染指6女童！　北市教局開鍘了
「這道泰國菜」會致癌！　每年2萬人因吃它死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下雨就棄單！麥當勞員工怨「破萬餐點報廢」　外送員曝主因打臉

鬼門關前顯靈？他機車傾倒見監視器「1詭異景象」驚：才剛拜完阿嬤

流感疫苗意願書遭誤植！疾管署坦言出錯　逾100萬名家長要重簽

40歲存款僅20萬！她嘆只能「當自已喪葬費」...原因曝網秒懂

隨便吃一餐破百！他「推爆1食物」CP值讚　網喊低調：便宜又耐飽

40初頭主管也脫口「視頻」！他一聽愣住：講的人越來越多了

微波熱能止汗術終結濕腋汗臭　恢復期短不留疤

鬼門關橫財來！3生肖「偏財運旺炸」　爽中大獎賺到爆

快訊／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁　台中市府出手了

力抗淡季！裕元推南洋美食節滿額抽宿霧機票　LaLaport祭尚菜秀

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

孫生上館長直播提媽媽淚崩！　被罵不孝子：我對妳不離不棄

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

如何讓肥皂快速轉動？　只靠蓮蓬頭輕鬆變陀螺

iPhone 15「粉色本尊美哭」！　莫莉一拿嚇到：手不會發炎了

加菲貓走失呆坐一中商圈　2正妹衝警局領回：壞壞貓

下雨就棄單！麥當勞員工怨「破萬餐點報廢」　外送員曝主因打臉

鬼門關前顯靈？他機車傾倒見監視器「1詭異景象」驚：才剛拜完阿嬤

流感疫苗意願書遭誤植！疾管署坦言出錯　逾100萬名家長要重簽

40歲存款僅20萬！她嘆只能「當自已喪葬費」...原因曝網秒懂

隨便吃一餐破百！他「推爆1食物」CP值讚　網喊低調：便宜又耐飽

40初頭主管也脫口「視頻」！他一聽愣住：講的人越來越多了

微波熱能止汗術終結濕腋汗臭　恢復期短不留疤

鬼門關橫財來！3生肖「偏財運旺炸」　爽中大獎賺到爆

快訊／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁　台中市府出手了

力抗淡季！裕元推南洋美食節滿額抽宿霧機票　LaLaport祭尚菜秀

富邦第2指名左投迷航　郭勇志點出問題要克服

神岡情侶雙亡陳屍租屋處！家屬悲痛見最後一面　相驗結果曝

下雨就棄單！麥當勞員工怨「破萬餐點報廢」　外送員曝主因打臉

網紅正面對決基泰　親曝解約談判結果

學長失誤了！油罐車撞189萬豪華休旅　「巨型路障」回堵到國道

鬼門關前顯靈？他機車傾倒見監視器「1詭異景象」驚：才剛拜完阿嬤

立委參選人陳冠廷提「八大農業政策」力促升級 　誓做農民後盾

「台北漢來大飯店」10月試營運！客房、餐飲亮點搶先看

台61線橋下與貨車碰撞！他見警竟棄車落跑百米　落網身分曝光

38家銀行壓力測試過關！　3指標高於法定水準

天兵女踩油漆桶墊腳增高　下秒陷入！白漆濺起爆出

生活熱門新聞

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

獨／確定了！饗食天堂Lalaport店9/25開幕

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

館長月餅未拆已發霉！客服坦白：不止1例

遊民險背鍋！台南景點的大便是附近住戶拉的

「掏1萬4」無痛換iPhone 15 Pro Max！舊換新一次看

去日本玩！　醫見「藥妝店尷尬一幕」出手相救　

職場新鮮人自爆喜歡人妻主管「暈到想示愛」　網狂酸：快30了還這麼多粉紅泡泡

網紅夫妻「每年曬婚紗照」放閃！老公卻玩超大

超狂賴佩霞是大學教授！連3年陽明交大開課　校方：學生反應不錯

好市多「學生1神器」上架！千人驚：小時候炫耀用的

9月下旬「超強運三生肖」

「 5星座」愛情來了！紅鸞星加持「桃花超旺」

更多熱門

相關新聞

宣戰！台鐵1452名司機員中秋節「不開車」　局長親收連署書

宣戰！台鐵1452名司機員中秋節「不開車」　局長親收連署書

全國火車駕駛產業工會不滿台鐵公司化後員工權益保障、政府補貼偷斤減兩，發出「中秋節、國慶日不加班」動員令，逾9成9台鐵司機員連署依法休假，台鐵中秋節面臨大規模罷駛危機，工會今(14日)下午已當面向台鐵局長杜微送交「不加班連署書」宣戰，總計1452名司機員宣告中秋節不出勤。

東森購物網辦「柚子創意賽」　投稿送柚子禮盒

東森購物網辦「柚子創意賽」　投稿送柚子禮盒

逾99%台鐵司機員中秋節要「依法休假」　行政院下午開會研商

逾99%台鐵司機員中秋節要「依法休假」　行政院下午開會研商

基本工資連8年調漲　陳建仁指示速擬《最低工資法》

基本工資連8年調漲　陳建仁指示速擬《最低工資法》

60萬人受益！行政院放寬申請看護工　3類別可免用巴式量表

60萬人受益！行政院放寬申請看護工　3類別可免用巴式量表

關鍵字：

台鐵中秋疏運不加班司機員全國火車駕駛產業工會台鐵工會行政院交通部

讀者迴響

熱門新聞

取消通話費優惠　公平會重罰中華電信、台灣大7600萬元

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

隋棠、謝沛恩傻眼！賴佩霞認「家人全都不知情」

獨／北市某高職學生鬥毆！持滅火器狂噴19人送醫

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

快訊／郭台銘宣布了　 藝人賴佩霞擔任副手

金鐘58／完整入圍名單！《模仿犯》進17項最多

快訊／賴佩霞哭了！痛揭參選原因

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

快訊／謝沛恩一早起床看訊息嚇到　才知媽賴佩霞要選副總統

許藍方全素顏錄影！小S、派翠克看傻眼

醫示警：內褲別手洗！後果曝光　有「3狀況」該換新的了

快訊／起底賴佩霞！在《人選之人》當選

即／又有天坑！北市大同區赤峰街現大洞

搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

更多

最夯影音

更多
兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛

兒甜蜜告白：我太喜歡你❤爸狠喊「明天上學」毀氣氛
鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

鍾欣凌、陳亞蘭、劉品言尬身材XD　主持金鐘不減肥：別給女藝人壓力！

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

被警車按喇叭竟開窗掏槍　囂張台中男對警比劃恐嚇

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

iPhone 15、全新Apple Watch 蘋果發表會新品一次看

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

苗栗史上最大「鬼門關夜市」　400攤商、封6條路塞爆人潮

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面