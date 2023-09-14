不滿被當猴子耍！台鐵司機員秋節罷駛　行政院出手「下周同意2案」

▲全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(左)、台鐵工會理事長陳世杰(右)，當面向台鐵局長杜微(中)遞交司機員不加班連署書。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

不滿台鐵公司化承諾沒兌現，把員工當猴子耍，全國火車駕駛產業工會發出「中秋節、國慶日不加班」動員令，逾99%、1452名台鐵司機員連署依法休假，中秋節疏運恐開天窗，工會今(14日)下午向台鐵局長杜微遞交「不加班連署書」，行政院急滅火，副院長鄭文燦今親自與台鐵工會協商，承諾下周將有具體進度。

交通部長王國材則表示，行政院同意自主備勤津貼法制化、113年福利精進措施維持包括結婚禮金、喪葬慰助、子女教育助學金等，由台鐵營業基金支應。已由台鐵局長杜微㩦回告知工會。

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台鐵明年元旦將公司化，全國火車駕駛產業工會認為公司化子法缺乏行車安全議題，員工權益保障包括備勤津貼、福利辦法偷斤減兩，且政府補貼台鐵政策性虧損還要用台鐵資產開發營收攤提，讓台鐵公司化前景堪憂，9月7日發出動員令，號召台鐵司機員在9月29日中秋節和10月10日國慶日依法休假「不加班」。

連署至昨(13日)為止，已有超過99%、1452名台鐵司機員連署國定假日不加班，未參與連署司機員不超過10人，全國火車駕駛產業工會與台鐵企業工會今(14日)下午一同向台鐵局長杜微遞交連署書，正式向資方宣告不加班行動。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，今中午12點半，行政院副院長鄭文燦、交通部長王國材、台鐵局長杜微、副局長馮輝昇，與台鐵工會理事長陳世杰等幹部，針對相關議題開會，攸關員工津貼的自主管理時間法制化，以及與員工婚喪等福利金的台鐵職工福利精進辦法，副院長鄭文燦承諾有信心不會是問題，行政院會妥處和核定，預計下周將有正式公文下來。

▲台鐵工會理事長陳世杰(左)、全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(中)、台鐵工會秘書吳長智(右)。（圖／工會提供）

吳長智表示，因為目前沒有看到公文等白紙黑字，全國火車駕駛產業工會仍按照原訂行動遞交不加班連署書，工會沒看到公文無法接受，畢竟已經被騙一年多了，將等正式公文下來後，工會將會再與交通部進行協商，再決定後續行動。

台鐵企業工會也發出聲明，指台鐵公司化迫在眉睫，所有的承諾一項都沒有兌現，把員工當猴子耍，也許政府認為採用一拖再拖的模式，一旦到了明年元旦，一切米已成粥，員工也無力反抗，就用行動告訴政府：「你們不仁不要怪我們不義」，先背棄彼此誠信的是政府。

工會聲明指出，政府應該要對民眾照顧，而不是變相剝削另一群可憐勞工，人前用維護安全的假正義來道德綁架台鐵與民眾，背地裡卻在子法談判中避談行車安全，放眼談的全是如何將台鐵利益瓜分，不齒這樣霸道、不講社會責任的政府。

▲全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華今遞交台鐵司機員不加班連署書。（圖／工會提供）

工會強調，全國火車駕駛產業工會決定發出動員令，中秋節和國慶日依法休假「不加班」，昨(13日)連署截止，逾9成9司機員表態不出勤，台鐵中秋節恐開不出幾班列車，停駛列車不是工會最主要的目的，只是用這樣激烈手段讓政府正視員工需求，子法談一年多，柔性談判也夠長了，不要再說工會用這種手段來威脅人民跟政府，工會試過柔性溝通卻沒用，發出預告是對政府還有所期待，但看來期待越大傷害越深，只能先跟民眾說抱歉了！

工會指出，工會已努力過但政府漠視了，今向台鐵提送不加班連署，請求政府針對攸關台鐵員工備勤津貼的自主管理法制化盡速處理，以維護台鐵員工職業價值與專業認同。