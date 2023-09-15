不沾鍋「1狀況」不要再用　百萬塑膠微粒吃下肚！恐致癌

▲醫師直言，有刮痕的不沾過和陶瓷鍋會有化學物質滲出，繼續使用將增加罹癌風險。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

你多久會更換新的不沾鍋？一名醫師指出，當平底鍋出現刮痕時就該丟棄，由於其塗層遭到破壞，數百萬的塑膠微粒（Microplastic）可能滲入食物當中，因而進一步干擾內分泌系統，影響激素、生育問題，甚至增加罹癌風險。

根據《太陽報》（The Sun）的報導，美國急診醫師普納姆（Poonam Desai）於TikTok帳號「doctoranddancer」分享，表示應該趕快丟掉有刮痕的不沾鍋或陶瓷鍋，其表面塗層的塑膠顆粒將增加罹癌風險，一旦攝入，便會在體內保留很長時間，鮮少能夠藉由尿液緩慢排出。

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報導指出，平底鍋常見的不沾塗層以「聚四氟乙烯」為主，而其耐熱顆粒是由「全氟／多氟烷基物質（PFAS）」組成，是種永久性化學物質，而南加州大學研究人員也對此進行實驗，發現這種物質將非病毒性肝癌的產生。

另外，普納姆醫師提醒，雖然陶瓷鍋因為不含PFAS，被認為是不沾鍋的更安全替代品，但若是出現刮痕，陶瓷鍋的鋁製塗層也可能摻進食物裡，所以仍該盡快丟棄，不要繼續使用。

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