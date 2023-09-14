接信貸行銷電話！他誤回「1句話」　推銷員爆氣：不要浪費我時間

▲原PO表示，他接到銀行推銷貸款電話，因沒聽清楚對方講的內容，誤回他「晚點再回撥」，卻惹怒推銷員大罵。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

許多人可能會常接到銀行信貸的電話，如果沒有需求真的很煩。近日一名網友說，他說會晚點再回撥。推銷專員嗆，「那就不要接電話，不要浪費我時間。」也有內行人分享，拒絕信貸電話的方法。

原PO近日在臉書社團《匿名公社》發文，「抱怨我自己，不小心接了推銷電話，還要被譙！」下午他接到某銀行的電話。推銷員說，「請問有貸款的需求嗎。」原PO回，「我在上班，現在不方便接電話。」他心想對方會掛電話。

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推銷員表示，「需要我晚點再回撥嗎？」原PO說，因為他在爬樓梯，沒聽清楚，以為是要他回撥，「有很緊急嗎？我晚點再回撥給你。」推銷員直接大聲，「我是說，需要我再回撥嗎？」原PO稱，「我今天很忙，無法接電話。」推銷員爆氣，「那就不要接電話，不要浪費我時間！」之後直接掛斷電話。

此文曝光後，網友紛紛留言「是我就幹譙回去」、「有些是假的，來騙資料的」、「先掛先贏」、「耽誤您2分鐘時間。說完大概10分鐘吧」、「我接到這種的都是直接掛的，你說不需要他就一直盧」、「我一律回覆：借要還嗎？如果不用我就借」。

也有人說他做過推銷員，「有的是代辦公司，不是銀行打的，代辦都會用銀行名義去推銷貸款」、「你人太好，不管什麼推銷電話我一律髒話三字經罵完掛掉。別跟我說他們也是很辛苦怎樣的，不喜歡就直接掛掉就好」。

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