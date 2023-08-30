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超快入場！駕駛亮出「停車神物」8千人朝聖　一票求買：哪裡還有

▲▼伸縮悠遊卡大爆紅。（圖／原PO授權引用）

▲伸縮悠遊卡停車超方便。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

現在的悠遊卡造型越來越多樣，除了平面，還有立體、可伸縮的款式。近日有網友貼出一款「伸縮造型悠遊卡」，透露停車時拉長來刷很方便。貼文曝光後，吸引超過8000人按讚朝聖，引發網友熱烈討論。

女網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」上發文，秀出她的「伸縮棒悠遊卡」。從圖片可見，她手上的悠遊卡造型是「卡娜赫拉」繪製的超人氣角色P助，不只可愛，還可以將悠遊卡拉長，依照自身需求伸縮。

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原PO還貼出影片，可見駕駛停車要付款時，只要將悠遊卡拉到最長，就可以輕鬆感應，不必再探出車窗。而這點也讓她忍不住直呼很實用！駕駛用得很開心。

▲▼伸縮悠遊卡大爆紅。（圖／原PO授權引用）

▲把悠遊卡拉長就能感應了。（圖／原PO授權引用）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「之前第一代（粉紅兔兔）的我有買，這次P助也好可愛」、「我車上有放了一支內有加值300元的伸縮棒悠遊卡，立馬拿出來一嗶，馬上可出去」、「後面的駕駛會跟副駕駛說：前面車主用貢丸去感應」、「有些只能用悠遊卡繳費的停車場真的很需要這一支」。還有不少人敲碗求買，「需要一個」、「我要去買一支」、「請問有哪家門市還有嗎？打了好幾家門市都說沒有了」。

▲▼悠遊卡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲悠遊卡有2款造型。（圖／記者曾筠淇攝）

也有網友則表示，「現在好多都車牌辨識了，指揮棒用途變少」、「我也是買了這才發現很多都是車牌辨識」。不過，伸縮悠遊卡用途不只這樣，若公車上的人太多，也可以拉長刷卡，「之前拿兔兔的，搭公車人多時也很好用呢，但最常拿它來當敲身上痠痛部位」。

據了解，粉紅兔兔款早在2021年就已推出，當時一支399元，有限時、限量販售；P助款則是在今年5月左右發行，一支439元，現在在7-11或全家的部分門市仍可以買到。還有其他網友分享，可以透過「全家便利商店」APP的「地圖趣」查看販售門市。

►點開全家便利商店APP
►點選地圖趣
►點按夯品地圖
►設定區域、種類
►點選「造型悠遊卡」即可查看該門市有販售哪些造型悠遊卡

▼可以用APP查詢哪家門市有販售。（圖／翻攝自「全家便利商店」APP）

▲▼悠遊卡。（圖／翻攝自「全家便利商店」APP）

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