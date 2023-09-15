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iPhone 15「改動1處」　他喊前代更耐用！一票搖頭：遲早被淘汰

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO覺得Lightning比較耐用。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15正式亮相後，相關話題不斷。這次新機的亮點包含Lightning退場，全系列改採USB-C，就有網友好奇拋問，有沒有人因為這個設計而想購入前代？貼文曝光後，引發底下網友討論。

該網友在Mobile01上，以「有人因為Type-C的關係，反而想買前代iPhone的嗎」為標題發文，提到iPhone 15全系列都改用USB-C，但有些用戶似乎不是太喜歡這個改變。他認為USB-C的「物理性質」不如Lightning，Lightning比較不會斷、易盲插、耐用，有沒有人因為這樣的改變而想購入前代？

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貼文一出，一票網友反倒直呼，「Lightning過時了，真的，不要買了」、「可以去適應啦～Lightning跟DVD一樣，都是遲早被淘汰的舊技術」、「未來趨勢都是用Type-C，何不提早先適應」、「你所說的會斷問題，這一切是個人使用習慣差的問題」、「不會耶，我會為了Type-C買15」、「Type-C根本不用看也戳得進去」、「現實是殘酷的，去Google充電線頭斷掉和不耐用幾乎都是Lightning的文章」。

▲▼蘋果iPhone 15全系列正式亮相，其中最大的改變就是全面改用USB-C充電線。（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone 15全系列改用USB-C。（圖／達志影像／美聯社）

不過也有網友回應，「我也是比較喜歡Lightning，因為孔比較小」、「+1，但我是輕度使用者，iPhone 11 Pro目前觀望中」。

iPhone 15全系列均採用USB-C，且iPhone 15 Pro支援USB 3等級速度，比USB 2快20倍。至於iPhone 15系列可否使用安卓線充電？根據《PhoneArena》報導，用戶不需要多一條線來為iPhone和其他設備充電，iPhone 15 USB-C沒有加密，可以用安卓的數據線充電，安卓手機也能用iPhone 15的充電線充電。

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