會議紀錄不是聽打練習！3大「開會不浪費時間」高效技巧　

文／Workworks職場人

「會議討論時你一言我一語，大家天馬行空發想後卻無法達成具體決議」職場人們過去有過負責會議記錄的經驗嗎？其實會議記錄並不是聽打練習，而是要協助整理出會議的結論及標記重點，本篇編輯將根據〈打造超人筆記——科學增強記憶、梳理思維、能力攀升的全流程筆記法〉分享3招「會議紀錄」的技巧，職場人們快繼續看下去！

會議記錄技巧

1.使用常態會議流程模板

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大部分會議會陷入混亂，主要是因為缺乏組織和流程！一般來說，公司內部的常規會議都有其特定的目的和預期結果，如果能將每場會議的「討論題綱、流程、重點及決議事項」寫在會議紀錄中，那麼這份紀錄將對會議進行有很大的幫助，透過控制流程，可以有效地管理會議不會變得繁雜而失焦。

2.建立集體共識

許多人會誤以為開會是一起討論，但是想要整場會議開的有效率，關鍵在於參與者在會前必須先提供了他們的觀點，而不是在開會的時候，才開始提出天馬行空的想法，切記「會議是拿來表決，不是拿來討論細節」的！

3.掌握四大紀錄會議面向

會議記錄最忌諱內容繁雜！做會議記錄主要目的為「做出決策、將責任轉移給他人」兩個原因，許多人會把重點放在會議紀錄過程與細節，導致內容資訊量太多沒有重點，倘若會議記錄沒有「會議結果」，反而容易讓員工有甩鍋的可能性，因此會議紀錄內容一定要包含「會議的目的、會議中提出的方案、會議的表決結果、參與者對方案與決策的意見」四個面向。

以上「3招會議記錄秘訣」，職場人們學起來了嗎？懂得做「會議記錄」不僅讓整場會議有效率進行，還能確保重要資訊都能得到紀錄！

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