　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

會議紀錄不是聽打練習！3大「開會不浪費時間」高效技巧　

文／Workworks職場人

「會議討論時你一言我一語，大家天馬行空發想後卻無法達成具體決議」職場人們過去有過負責會議記錄的經驗嗎？其實會議記錄並不是聽打練習，而是要協助整理出會議的結論及標記重點，本篇編輯將根據〈打造超人筆記——科學增強記憶、梳理思維、能力攀升的全流程筆記法〉分享3招「會議紀錄」的技巧，職場人們快繼續看下去！

會議記錄技巧

1.使用常態會議流程模板

[廣告]請繼續往下閱讀...

大部分會議會陷入混亂，主要是因為缺乏組織和流程！一般來說，公司內部的常規會議都有其特定的目的和預期結果，如果能將每場會議的「討論題綱、流程、重點及決議事項」寫在會議紀錄中，那麼這份紀錄將對會議進行有很大的幫助，透過控制流程，可以有效地管理會議不會變得繁雜而失焦。

2.建立集體共識

許多人會誤以為開會是一起討論，但是想要整場會議開的有效率，關鍵在於參與者在會前必須先提供了他們的觀點，而不是在開會的時候，才開始提出天馬行空的想法，切記「會議是拿來表決，不是拿來討論細節」的！

3.掌握四大紀錄會議面向

會議記錄最忌諱內容繁雜！做會議記錄主要目的為「做出決策、將責任轉移給他人」兩個原因，許多人會把重點放在會議紀錄過程與細節，導致內容資訊量太多沒有重點，倘若會議記錄沒有「會議結果」，反而容易讓員工有甩鍋的可能性，因此會議紀錄內容一定要包含「會議的目的、會議中提出的方案、會議的表決結果、參與者對方案與決策的意見」四個面向。

以上「3招會議記錄秘訣」，職場人們學起來了嗎？懂得做「會議記錄」不僅讓整場會議有效率進行，還能確保重要資訊都能得到紀錄！

【延伸閱讀】

會議播音樂提升專注力？5個方法讓開會更有效率！

如何提升工作產值？5個培養高效率工作習慣：過濾「不待辦事項」、適時討論「會議必要性」！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／砍死年輕夫妻　鄰居長相曝光
快訊／大雷雨強襲6地！雨彈轟炸1小時
妻倒客廳先被砍死！夫睡夢中喪命...中刀位置曝
盛唐中醫46人鉛中毒　1女癌轉移逝…判決出爐
徐新洋飛俄羅斯　「絕美婚紗照」曝光
年輕夫妻被砍死！　鄰居震驚：他們很客氣
快訊／10縣市大雨特報！　雨下到晚上
快訊／台中男縱火、潑鹽酸　8警消遭波及灼傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨強襲6地！雨彈轟炸1小時

團協談7個月沒誠信！中華快遞工會衝交部抗議　交長喊話照顧勞工

真心不懂「腳上1穿搭」卻更夯！大票試了激推：本來不穿的

日本旅客「很少去中南部」　觀光署長提議：火車加高鐵「買1送1」

氣象署掛牌2支箭！擴充高速電腦　署長：AI運用天氣預報

快訊／午後雨彈開炸！10縣市大雨特報　警戒範圍出爐

會議紀錄不是聽打練習！3大「開會不浪費時間」高效技巧　

台灣主要空污排放大減19%　汰換老舊柴油車與機車貢獻多

最強「AI工具」幫你生吸睛文案！解密FB+IG數據　讓人一看就想追蹤

台鐵便當70年前只賣2元？「阿公級」網友曝真相...網全跪了

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

兒遇唐詩全程不情願亂唸　陪讀媽：快把我激火了...

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

阮經天.明道怎麼分？本人來教你！　張鈞甯危險發言「怕斷送演藝生涯XD」

快訊／大雷雨強襲6地！雨彈轟炸1小時

團協談7個月沒誠信！中華快遞工會衝交部抗議　交長喊話照顧勞工

真心不懂「腳上1穿搭」卻更夯！大票試了激推：本來不穿的

日本旅客「很少去中南部」　觀光署長提議：火車加高鐵「買1送1」

氣象署掛牌2支箭！擴充高速電腦　署長：AI運用天氣預報

快訊／午後雨彈開炸！10縣市大雨特報　警戒範圍出爐

會議紀錄不是聽打練習！3大「開會不浪費時間」高效技巧　

台灣主要空污排放大減19%　汰換老舊柴油車與機車貢獻多

最強「AI工具」幫你生吸睛文案！解密FB+IG數據　讓人一看就想追蹤

台鐵便當70年前只賣2元？「阿公級」網友曝真相...網全跪了

《Final Fantasy VII 重生》上市時間公布　遊戲時間超過100小時

不爽樓上噪音連發！他砍死鄰居夫婦　土木技師曝2情況：怪錯人了

工地高處墜落「2鐵棒貫穿胸腹」醫判定難存活　男奇蹟保命現況曝

砍死樓上夫妻...冷血鄰居長相曝光　行使緘默權拒說犯案動機

李琳媛打造老品牌傳奇　開架睫毛膏王加入濕熱氣候保養生力軍

彭博專訪提柯文哲「厭女」爭議　趙怡翔轟：丟臉丟到國際去

快訊／大雷雨強襲6地！雨彈轟炸1小時

11克拉巨鑽「無際之藍」現身估價8.1億元　趙無極加持蘇富比秋拍

MSI微星參加東京電玩展　吸引玩家打造完整電競體驗

傳聞不斷又變5隊　T1職籃新賽季啟動記者會延後

幫貓按摩發現奇怪開關！一抓「敏感點」叫聲超萌

生活熱門新聞

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

今起連4天炸雷雨　範圍曝光

心中第一名的蛋黃酥！PTT狂推「這家」還是無敵

基泰「7成願合建」沒說謊！　慰問會真相跌破眼鏡

好色男6大面相　嘴唇一形狀是肉慾派

減少拆遷！國道7號路線優化　拚119年6月通車

北捷車廂「乘客集體尖叫奔逃」！目擊者曝狀況

旅遊YTR遭抓包酒駕　她澄清只喝2口：過7小時才開車

他喊iPhone「最重要靈魂」不見了！果粉卻讚

午後雨彈開炸！10縣市大雨特報　警戒範圍出爐

40歲存款僅20萬！她嘆只能「當自已喪葬費」

她想探班台積電男友！　同行急攔：建議不要

接信貸行銷電話！他誤回「1句話」...推銷員爆氣

更多熱門

相關新聞

職場新鮮人自爆喜歡人妻主管「暈到想示愛」　網狂酸：快30了還這麼多粉紅泡泡

職場新鮮人自爆喜歡人妻主管「暈到想示愛」　網狂酸：快30了還這麼多粉紅泡泡

職場新鮮人，除了緊張面試還有面對全新不同的環境外，想必對於職場戀情或多或少都有些期待和幻想，不過對方若是前輩甚至是主管而且還已婚，那該怎麼辦？有男網友表示，公司一位女主管平常很嚴肅，但看到自己時都會露出很甜的笑容，讓他暈船，不過對方卻是已婚身分，讓該名網友上網求救「我還能表明愛意嗎」？

勞動部人才實習體驗拉您一把

勞動部人才實習體驗拉您一把

2023職場12大熱門現象！

2023職場12大熱門現象！

台南職場大小事傳授預防骨質鬆

台南職場大小事傳授預防骨質鬆

33歲公司總監辭職當「全職女兒」 甩「啃老說」居家兼職享受家庭生活

33歲公司總監辭職當「全職女兒」 甩「啃老說」居家兼職享受家庭生活

關鍵字：

Workworks職場人會議紀錄職場開會

讀者迴響

熱門新聞

即／噪音太吵！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

上樓砍死鄰居夫妻檔　高雄狠男身分曝光

辣媽去奈良餵鹿！「肩帶被咬斷」驚喊：奶掉出來了

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

前NBA球員做熱瑜珈猝逝！享年42歲

即／自認樓上太吵砍死夫妻！高雄冷血鄰居落網

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

快訊／趙寅成驚爆死會「娶41歲美女主播」　官方秒現身回覆

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

目睹爸媽遭砍殺！高雄2學童奔水果行躲避

父母遭瘋砍身亡！2孩目擊崩潰：殺人的是13樓阿北

睡醒才知老公砍死2人　兇嫌妻震驚：沒有聽他說過太吵

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

聰明大象變身天才小畫家　象鼻靈活繪自畫像+大樹

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

妹結婚哥倆現場唱歌祝福　《閨蜜的話》暖哭全部人

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面