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發現小祕密！一群同事「翻出傳統發票」玩超嗨　網長知識：好難找

▲一群同事「翻出傳統發票」狂找碴！他玩翻：超心機　網長知識了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲錯字是防偽的設計。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近才得知，舊版統一發票上，都會故意打錯字來防偽，這讓同事們覺得超有趣，紛紛翻出手邊的發票來找碴，甚至出動放大鏡，一群人玩得不亦樂乎，也讓網友們長知識了。

網友昨在「爆廢公社二館」提到，「今天才知道，原來紙本的統一發票，每期都會故意打錯一個字來防偽；消息一出，同事紛紛翻出發票開始大家來找碴，有人用手機放大，也有人用放大鏡來檢查，結果還真讓我找到錯字，這拿來當解謎遊戲也太有趣了！」

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▲一群同事「翻出傳統發票」狂找碴！他玩翻：超心機　網長知識了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲不少網友一起來找碴。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

從原PO的發票可見，第一張是背面的「寫」字少了一點，第二張則是「依」字，頭上的一點消失了。他接著表示，「要傳統紙本的才有這招，熱感應印出來的就沒有，而錯字一定有，但正面、反面都有可能，且每期的錯字不盡相同。」

對此，網友們紛紛回應，「這批真的很純XDDDD」、「我的國文老師會哭泣嗎？我怎麼看不到錯字」、「每兩個月來找錯字」、「帥欸...到底誰會無聊到發現這個秘密，也太猛了吧」、「看樣子應該是強迫症發作了」、「長知識了」、「只有我覺得神奇嗎」、「統一發票對的是號碼不是文字XDDD」。

▲一群同事「翻出傳統發票」狂找碴！他玩翻：超心機　網長知識了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲解答。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

的確，為了防止有心人士偽造發票，財政部印刷廠會在每期發票上故意寫錯字，像是少一點或少一撇等；另外，數字下方的「團花」也有此功能，如此精細的幾何圖形，就算是超高精度的掃描器或相機，也無法仿造。

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關鍵字：

傳統發票發票防偽錯字找碴

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