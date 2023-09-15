老師寫聯絡簿「請協助作業」　家長爆氣：講三小！炸裂對話曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

「現在老師真難當！」一名網友PO出家長群組的截圖，只見老師在聯絡簿上叮嚀，因為孩子跟不上，希望爸媽能協助作業；怎料，此舉竟惹怒家長，氣得在群組洗版大罵，而眾人看完紛紛搖頭，「沒禮貌又沒教養。」

一名導師在聯絡簿上叮囑，表示孩子的作業幾乎每一題都要教，經常得一對一指導，「無法從頭到尾只顧她一人，還請家長回家後再協助未完成的作業。」

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這番話讓家長勃然大怒，氣得PO上群組，還連番轟炸「老師我有叫妳只顧她一人嗎？妳在講三小，妳能教就教，不要常常在五四三，我只想要我女兒輕鬆上，對讀書有沒有興趣看她自己，妳盡妳的義務就好，成績不好沒人靠北妳。」

▲家長在群組連番轟炸。（圖／翻攝自匿名2公社）

對話被PO上匿名2公社，而原PO也不禁吐槽，「在家長群組裡面嗆老師，是怕人家不知道你小孩什麼都不會，又不寫作業？要不要帶去山上野放？夠自由夠開放吧！唸什麼學校配合很困難？真的要輕鬆，帶回家自己教或是放著不管，相信大家都開心。」

網友們看完則紛紛回應，「這家長水準也太讓人拳頭硬」、「那就是主動請老師放生囉」、「這種家長養出的小孩真是讓人堪憂」、「什麼樣的家長教出怎麼樣的孩子，這孩子差不多完了」、「真是恐龍還玻璃心」、「支持你野放，不要帶去學校煩老師」。

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