真心不懂「腳上1穿搭」卻更夯！大票試了激推：本來不穿的

▲路人腳上1穿搭引發議論。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

記者鄺郁庭／綜合報導

「現在連臭臭男國高生也這樣穿！」有網友日前觀察路人，發現「1穿搭」更流行了，可他真心不懂好看在哪，而且如果是女生瘋學就算了，連國、高中男生也這樣穿，「難道審美觀真的脫離年輕人了嗎？」就有人也貼出照片，爆出「同款疑惑」，「為啥最近很多女孩喜歡拖鞋裡面穿襪子？」話題引發熱議。

一名網友日前在PTT的Gossiping板問卦「長襪配拖鞋是怎麼流行的啊？」文中表示，「最近發現一種穿搭法流行，就是長襪配拖鞋」，這令他由衷直呼，「真心不懂好看在哪！」而且穿搭拖鞋還百百種，從原本的洞洞鞋到懶人拖，到最一般的厚底拖鞋都有，有人甚至下雨天也這樣穿。

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原PO不禁直呼，「可愛的妹仔這樣穿就算了，現在連臭臭男國高生也這樣穿，難道審美觀真的脫離年輕人了嗎？」無獨有偶，就有網友在「●【爆廢公社二館】●」貼出照片，捕捉到路上有騎士都是長襪搭洞洞拖，便納悶「為啥最近很多女孩喜歡拖鞋裡面穿襪子？」

▲有人穿長襪配洞洞拖。（圖／翻攝自●【爆廢公社二館】●）

對此，許多人也疑惑不已，「真的醜又不舒服，直接穿拖鞋就好啦」、「台灣一堆大學生那樣穿，拖鞋髒死，連襪子都髒髒，看起來很臭」、「我連在家裡都不敢這樣穿……醜到無法無天。」

不過，就有網友認為，「比看到醜醜的腳還好看啊」、「籃球場流行來的，一堆人都穿拖鞋籃球襪去球場到球場再換球鞋」、「當你有這個疑問就代表你老了」、「必需有襪子，俗話說腳是第二個心臟。」

值得注意的是，其實不少人都會這樣穿，「腳汗不會弄到拖鞋」、「腳底不容易髒，穿布鞋又太悶」、「我哦！主要是因為洞洞鞋上面的扣子，每次走路時腳弄到都會很痛，所以就穿個襪子，比較不會影響」、「我本來不穿，一直到腳底太乾皮膚一直裂開」、「工作場合要脫鞋穿室內拖，這樣穿上下班外出就很方便。」