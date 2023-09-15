疾管署流感疫苗意願書出包！竟和「雞蛋」有關　23萬家長緊急重簽

▲疾管署副署長曾淑慧說明校園公費流感疫苗意願登記書出錯。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感疫苗10月2日開打，校園流感疫苗接種意願書首度全面改電子版線上簽署，卻出了大包。疾病管制署昨（14日）晚緊急公布，由於廠商把流感疫苗說明誤植為去年版本，導致在6月13日晚間6點之前完成簽署的家長要重簽。疾管署副署長曾淑慧今（15）日出面說明，再次向家長跟學校致歉，最新統計受影響人數下修為23萬人。進一步看去年和今年意願書，其中最大差異在於以往會提醒雞蛋過敏者相關接種風險，最新研究已證實過敏機率沒有差異後，予以移除。





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▲112年流感疫苗接種意願書。（圖／疾管署提供）

公費流感疫苗第一階段10月2日開打，其中國小、國中與高中學生為對象，規劃可以在校園集中接種。曾淑慧表示，經過去年與前年在雙北試辦，今年首度讓全國近400所校園都採用電子方式簽署學生的流感疫苗接種意願書，卻在13日發現系統簽署意願書所載流感疫苗說明內容誤植為去年版本，已立即請系統廠商更新為正確內容。

曾淑慧說，全國國小至高中學生約250萬人，需要由家長簽署校園流感疫苗接種意願書，昨天原公布影響人數達到百萬，不過今天進一步清點，實際受影響已經簽署家長下修為23萬人，也因為這是具有法律效益的文件，必須重新簽署，還是要和家長、學校致歉，造成大家困擾。

疾管署今天也特別說明今年和去年版本內文差異，曾淑慧表示，因為流感病毒不斷變異，每年世界衛生組織會對疫苗株進行選株，業者再依此生產流感疫苗，雖然仍都是2種A型、2種B型，但今年流感疫苗株和去年不同，會依照專家建議更新說明。此外，今年公費疫苗採購業者增為4家，去年為國光、賽諾菲、東洋3家，今年則再多了高端1家。

另外在疫苗接種注意事項部分也有更新。曾淑慧表示，因為部分流感疫苗是採取雞胚胎製程，過去會建議如果對雞蛋過敏這，要說明過敏史，打疫苗後也要觀察30分鐘再離開，但現在已經有很多研究證實，對於雞蛋過敏者接種雞胚胎製程流感疫苗，並不會增加過敏發生機率，國際上都建議過敏者可以安心接種流感疫苗，所以將此建議移除，並文字補充說明。

曾淑慧強調，簽署流感疫苗意願書，到接種當天還是可以更改意願，例如有學童家長本來同意，後來因為臨時狀況無法接種，會提供補接種通知單到醫療院所施打；如果本來不同意，到施打當天想要施打，一樣可以和學校老師、校護說明，也會盡量安排，疾管署提供校園流感疫苗會多備，若有不足也最短時間調度。

▲▼流感疫苗接種意願書內容，注意事項比較。（圖／疾管署）

▲▼111年度及112年度流感疫苗提供廠牌（上），疫苗株（下）比較。（圖／疾管署提供）