雙降！新冠中重症通報再減2成　流感脫離高原期「仍增23重症、3死」

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情和新冠疫情都出現下降趨勢！疾病管制署今（1）日公布最新監測，上周每日平均新增89例本土新冠中重症（併發症），比前一周下降逾2成，每日平均新增25例死亡，也持續下降；至於流感，上周門急診就診6萬人次，已經連續7周下降，脫離高原期，不過上周還是新增23例重症、3死。

國內自3/20開始實施新冠輕症免通報，僅通報中重症（併發症），疾病管制署疫情中心副主任李佳琳表示，近7日(7/26-8/1)每日平均新增89例併發症，較前7日(7/19-7/25)之每日平均新增119例下降25.2%；上周(7/23-7/29)平均每日新增25例死亡，較前一周(7/16-7/22)之每日死亡平均數28例下降11%。另變異株監測部分，近四周本土檢出病毒株XBB佔87%，為主流株。

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發言人曾淑慧表示，近期國內疫情呈下降趨勢，但仍須持續關注後續疫情變化，且重症風險持續，併發症仍以長者為多數，且併發症死亡個案多有慢性病史或沒有接種滿3劑疫苗，呼籲長者儘速完成新冠疫苗接種。

至於流感疫情，疾管署監測上周類流感門急診就診60029人次，已經是連續7周下降；但上周仍新增23例重症與3例死亡。

防疫醫師林詠青表示，死亡個案年齡分布40幾歲到80幾歲，沒有接種疫苗，都有潛在慢性疾病，併發重症都是肺炎合併呼吸衰竭過世，發病到死亡最短0天，最長9天。依據病例記載，這三人一開始症狀都有咳嗽、喘的情形，不排除一開始症狀不明顯，發現時已經有併發肺炎重症狀況。

疾管署統計，本流感季累計451例流感併發重症病例，其中94例死亡。