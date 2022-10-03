確診後多久可打流感疫苗？急診醫解答了　「今年恐爆發大流行」

▲公費流感疫苗於10/1開始施打。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

公費流感疫苗10/1已開打，衛福部長薛瑞元指出，近期逐步鬆綁，國內人潮恢復到接近疫情前程度，各方預測今年流感可能會比較嚴重，沒有做好防範「疫情可能會反撲」。而在確診後多久可以接種流感疫苗？中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學解答，7天解隔後，症狀明顯緩解且經醫師評估同意即可施打。

謝宗學醫師在《Dr. E 小兒急診室日誌》發文回覆兩個最常被網友詢問的問題，「孩子接種完新冠肺炎疫苗多久可以接種流感疫苗？」他回應，兩種皆為不活化疫苗，可同時接種，也可以相隔任何時間接種，學理上不管是疫苗效果或安全性都可以接受。

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謝宗學解釋，分開施打只是為了釐清兩種疫苗副作用，如果擔心，可間隔7天以上；若真的超級擔心，最保險作法則是間隔14天以上，「因為新冠肺炎mRNA疫苗心肌炎副作用多發生接種後14天內。」

至於「新冠肺炎確診後，多久可以接種流感疫苗？」謝宗學則說明，確診後7天解隔離後，症狀明顯緩解且經醫師評估、同意即可接種流感疫苗。而他也直言，由於過去兩年高度防疫造成的免疫負債，使得「今年流感很有可能爆發大流行」，疫苗可減少感染流感發生嚴重併發症機率，建議大家接種。