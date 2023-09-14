李正皓分析錢康明與高虹安關係　大諷：也是共犯！只是鬥輸李忠庭

▲新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市前文化局長錢康明與新竹市長高虹安近期為了「新竹市辦跨年晚會」的文字解釋爭論不休，更爆出高虹安的男友李忠庭屢屢干政，引發熱議。對此，政治評論員李正皓14日則在臉書分析兩人關係表示，錢康明本是高虹安共犯結構的一環，只是鬥輸李忠庭而已。

「高虹安授權李忠庭介入市政絕對不對，但錢康明對跨年晚會沒有私心嗎？」李正皓質疑，真的沒有私心，為什麼可以在跨年預算還沒編列、跨年標案沒開標之前，就在3月30日先內定自己的學弟妹來當跨年晚會主持人？這是違背政府採購法，圖利罪可判一年到七年有期徒刑，而錢康明針對這件事的說詞是「主持人要很早敲，這是經驗」，但根據政府採購法，就算他的學弟妹是知名藝人吳宗憲、林志玲，也不能先敲、也不能內定。

李正皓指出，更荒唐的是，錢康明違背政府採購法的所有證據都是在自己的臉書自己公布的，甚至連錢康明與學妹的臉書對話紀錄都有，對話中錢康明的學弟妹接到這個案子後，還很開心的謝謝錢康明的「照顧」、很開心認識錢康明這個「大人物」，這麼多明確的證據檢察官要辦失敗都很難。

李正皓再提到，但這些事情都不是最離譜的，最離譜的是錢康明與高虹安方面互相指責了這麼久，竟然沒有任何一方要按鈴控告另外一方，錢康明甚至還說「因為我們是朋友，所以不能隨便對簿公堂」。

「什麼？你們是朋友？所以不能對簿公堂？在我的認知中，發生衝突不敢報警的理由只有一個：黑吃黑」，李正皓直言，他罵高虹安比誰罵得都兇，因為高虹安在他的價值判斷就是應該被判刑的政治人物，但他不會天真到認為站在壞人的對立面就是好人。

李正皓表示，錢康明擔任高虹安文化局長之前，他就知道高虹安盜用公積金的事，他也早就知道李忠庭會干政的事，但錢康明依舊願意幫高虹安背書製作競選歌曲，錢康明依舊願意擔任高虹安市府的文化局局長，「他本是高虹安共犯結構的一環，唯一的差別就是最後錢康明鬥輸李忠庭而已。」