任職間只開過1場200萬評選！遭影射「人格」　錢康明休兵一天再戰

▲錢康明下午再度發文。 （翻攝錢康明臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導



今日上午，民眾黨市議員李國璋、宋品瑩以及無黨籍市議員鄭慶欽召開聯合記者會，指控錢康明在兒探館及展演中心積極與廠商接觸，還多次要高虹安跟廠商會面。隨後相關新聞也在網路發酵，錢康明認為這些報導已經污辱到他的人格，休兵了一個白天後再次爆發。

記者會指控錢康明在兒探館及展演中心積極與廠商接觸，更多次要高虹安跟廠商會面。之後則有媒體報導「該廠商就是遠東航空前董事長張綱維」，稱因錢的「大動作」引起市府疑慮，為了保護同仁，加上跨年演唱會已由縣市不動產開發商業同業公會舉辦，才以才將他冰起來。

原本記者會後錢康明主動釋出善意，稱自己與李、宋兩人是朋友，不會提告，甚至稱讚鄭慶欽點出重點，提醒三人「真的搞錯了！誰給他們錯誤資料的啊！」請三人有問題要直接問錢康明「不要人家給你們什麼你們就信啊！」「給你們資料的人太壞了！」

「因為現在開始要打我的人格了…」疑似因為這篇報導，錢康明又貼文了。他說自己是「新竹市政府網路服務」標案的評審委員，向攻擊者喊話「不用花力氣在我身上，我就點到這裡。」

錢康明說，「兩個蓋不完的建築，我積極找廠商來評估然後提建議有何不對？我還提過蓋旅館，我也提過蓋商場，還有提過請集團規劃整個區域做BOT案，這些不都要跟市長報告嗎？市長決策後才能起標，走向下一步，但至今市長沒有決策，文化局只有一堆流標的標案。」

錢康明揭露，自己在文化局任職的182天中，他本人只參加過一場影視補助200萬的開標評選，其餘「全部都是」副局長和秘書擔任召集人和副召集人。從未施壓給任何人，文化局在市府裡面，直接去問問召集人和副召集人就知道了。

錢康明也在這篇貼文下放上相關新聞連結，同時複製備份貼於貼文下方。他說「如果我有違法，請市府去告我，我在法庭上會解釋。」、「越扯越誇張，網路服務不是這樣用的。」

▲錢康明將新聞內容複製放上貼文。