迎中秋！東森購物網辦「柚子創意賽」　投稿送柚子禮盒

▲東森購物網ETmall舉辦「創意柚子盃」比賽，報名參賽即贈200枚東森幣，前100名還加贈50枚E幣。（圖／東森購物提供）

消費中心／台北報導

中秋節將至，今年東森購物網ETmall特別舉辦一場中秋節創意柚子大賽，鼓勵大家發揮創意，把應景水果「柚子」變得更有趣，報名參賽即送200枚東森幣，前100名還加送50枚E幣；前50名參與投稿會員，消費滿999元，加碼送柚子禮盒一箱，報名至9/18（一）止，9/20（三）起開放人氣投票，票選獲得前10名可帶走中秋烤盤及卡式爐烤肉組，參與投票也有機會抽中柚子禮盒。



東森購物網ETmall舉辦「創意柚子盃」比賽，只要是東森購物會員皆可報名，投稿上傳1至3張柚子的創意造型照片，包括柚子帽、彩繪柚子或其他創意設計，照片檔案大小限制在5MB內，最佳尺寸為正方形。報名至9/18（一）截止，9/20（三）～10/1（日）為人氣投票階段，冠軍首獎可獲得價值3,960元的「日本Iwatani」新網烤串燒磁式瓦斯烤爐及新燒肉方型鑄鐵烤肉盤，共取前10名。此外，參與投票皆可參加柚子禮盒抽獎，投越多中獎機會越大，同時參與投票作品獲得前10名的消費者，消費滿999元可獲得再加碼送100枚E幣。

▲「創意柚子盃」比賽報名至9/18（一）截止。 （圖／東森購物提供）

目前正值文旦產期，台南市長黃偉哲日前第14度登上東森購物「東森農場」節目，推薦精選台南麻豆嚴選老欉文旦，今年台南文旦採收期剛好避過颱風，品質受肯定，更連續兩年外銷日本。接下來花蓮鶴岡文旦也正全面上市中，東森購物網ETmall優選來自台南、花蓮、雲林等地的優質文旦，一次買到全台三大產區的文旦柚禮盒，送禮自送兩相宜。

▲台南市長黃偉哲（左2）14度親上東森電視購物《東森農場》節目開賣台南麻豆嚴選老欉文旦，吸引會員們搶購。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼農糧署分享，柚子果肉不僅可製作健康烤肉醬，柚子皮更是天然蚊香、洗碗精，還能拿來泡澡紓壓，全身上下都是寶。 不過獸醫師提醒，柚子皮成分對貓狗有害，應避免讓毛小孩接觸。（圖／東森購物提供）

東森購物網ETmall也提醒參賽者，切勿讓寵物，如狗或貓，戴上柚子帽。獸醫師強調，柚子皮的成分對貓狗是有毒的，接觸也會對寵物敏感皮膚造成刺激，引發過敏反應，飼主們需特別注意。此外，東森購物網ETmall在9月份推出「限時扭一扭」活動，簽到試手氣抽東森幣，100%中奬率，即抽即折。

