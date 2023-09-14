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逾99%台鐵司機員中秋節要「依法休假」　行政院下午開會研商

▲▼台鐵,EMU3000型,新自強號。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵中秋節面臨司機員大規模不加班不出勤危機。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

不滿台鐵公司化後員工權益保障、政府補貼偷斤減兩，全國火車駕駛產業工會發出「中秋節、國慶日不加班」動員令，逾9成9司機員表態要依法休假，讓台鐵中秋節恐面臨大規模罷駛，工會預計今(14日)要向台鐵提送不加班連署宣戰，行政院今下午將開會研擬回應方案，盼不加班行動暫緩。

台鐵停駛危機再起，不滿台鐵公司化子法缺乏行車安全議題，員工權益保障包括備勤津貼偷斤減兩，以及政府補貼用台鐵資產開發營收攤提，全國火車駕駛產業工會9月7日發出動員令，中秋節9月29日和國慶日10月10日將依法休假「不加班」。

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雖行政院日前釋出善意，將針對攸關台鐵員工備勤津貼的自主管理法制化盡速處理，不過迄今該案仍未核定，工會連署不加班行動未停止，連署昨至(13日)截止已超過9成9、約1400多名司機員參與連署，未連署司機員不超過10人，工會更預計今天下午提送連署書給台鐵，正式宣告不加班行動。

消息一出，交通部和行政院急滅火，台鐵企業工會理事長陳世杰表示，全國火車駕駛產業工會預計今天要送連署聲明，不過行政院和交通部長王國材都有與他聯繫，行政院今天下午1點半將開會研商處理方案，希望等處理方式出爐，持續與火車駕駛產業工會協商，下午將有初步結果。

台鐵局長杜微今則表示，目前仍持續與工會積極溝通過程中。

交通部長王國材今也強調，該案仍在積極溝通。

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