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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

訪美第一天排7行程！　侯友宜拜會外委會、參訪NYPD

▲▼侯友宜出席五捷聯盟合作備忘錄簽署記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

美國時間14日晚間近8點國民黨總統參選人侯友宜已抵達美國紐約，侯將展開8天的訪美友誼行程。從侯友宜公開行程可以看到，15日他將與外交政策全國委員會進行座談會，也將拜會紐約時報總編輯，晚上則將與紐約傳統僑社展開僑宴，侯的第一天就排上7個公開行程，行程相當緊湊。

侯友宜昨日上飛機前的談話提到，這次訪美，他會透過誠摯的交流，讓中華民國跟美國的友誼不斷地深化，在交流的過程當中，也讓美國跟中華民國雙方的關係，更能夠密切緊合。

侯友宜也說，他了解美國跟中華民國是堅定、長期的盟友，並堅定維護民主自由制度，也共同為印太區域和平穩定努力；在這樣狀況下，從過去到現在，無論在軍事戰略合作密切，以及在經濟、貿易、科技產業人才的培育，都有非常深刻的關係。

侯友宜15日的行程，一大早將先接受媒體聯訪，接著與外交政策全國委員會進行座談會，隨後將參訪紐約市警局及聯合指揮中心，並拜會外交關係委員會；下午時間侯友宜則將拜會紐約時報總編輯，以及紐約傳統僑社，並在晚間與紐約傳統僑社進行僑宴。

其中，侯友宜參訪世界最具規模的紐約市警局，是由台灣方這邊特別安排，美方警界「大哥大」也將在部分行程出面保駕護航。
 

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