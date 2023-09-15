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不演了！賴佩霞請辭11月舞台劇　角色「難以替代」全劇取消網罵翻

▲▼賴佩霞原定參與11/11-12動見体《蘑菇》演出，北藝中心宣布她因個人因素辭演，節目取消，開放全額退票。（圖／Facebook／臺北表演藝術中心）

▲北藝中心宣布，賴佩霞因個人因素辭演11月動見体《蘑菇》演出，由於角色難以替代，故節目取消，開放全額退票。（圖／Facebook／臺北表演藝術中心）

記者林育綾／台北報導

藝人賴佩霞在14日公布與郭台銘結盟，成為其副手投入2024總統大選，讓她一夕之間成為話題焦點；不過原先她將在11月參與舞台劇《蘑菇》，今（15）日臺北表演藝術中心宣布，賴佩霞因個人因素辭演，由於她是此戲核心演員，難以找到替代人選，故整檔節目取消。此消息公布後，也引發諸多網友不滿，紛紛留言為劇團及劇場抱不平。

北藝中心15日傍晚於官方臉書粉專公告，「原定11/11-12於北藝中心演出的動見体《蘑菇》，劇中要角賴佩霞因個人因素辭演，因賴佩霞為此戲核心演員，暫難找到替代人選，故取消本檔演出，並開放全額退票。原定9/17（日）舉辦的《蘑菇》讀劇講座會，同步取消，造成不便，敬請見諒。」

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消息一出，引發網友一片驚呼錯愕，不少網友留言批評「責任感呢？」、「郭董應該要幫忙賠錢吧？」、「我要寫個慘字」、「傻眼了」。更有許多人為劇團和劇場打抱不平「劇團很倒楣...」「這個⋯⋯非常⋯⋯錯愕⋯⋯劇團和所有相關人員辛苦了！」、「所以劇團的演員努力那麼久，白費了？」

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