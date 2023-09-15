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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳學聖質疑賴佩霞「洗學歷」　黃士修揭藍營4人也中鏢

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘14日宣布由藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人，前國民黨立委陳學聖卻在同日的直播影片中，質疑賴佩霞「洗學歷」。郭台銘辦公室發言人黃士修表示，國民黨現任立委傅崐萁、萬美玲等人也擁有廣州暨南大學學歷，陳學聖這番說詞顯然已經違反規定，「嚴正要求國民黨考紀會火速處理，以彰黨紀。」

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘（左）宣布與賴佩霞（右）搭檔參選。（圖／記者湯興漢攝）

陳學聖14日在直播中與國民黨革實院副院長何志勇討論2024選情，陳學聖提到，台灣的暨南大學沒有國際關係學院，所以他確認賴佩霞擁有的是中國廣州暨南大學學位，「這個學校有名，有很多台灣政界人士過去念過，有一陣子很流行去那邊洗學歷，爆發出一波風暴」，後來才被教育部禁止這樣的作法。

對於上述說詞，黃士修14日深夜在臉書發文嚴詞回擊，強調陳學聖在競選期間「攻訐同黨同志到廣州暨南大學洗學歷」，行為違反《一一三年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範》，得處以停止黨權、撤銷黨籍或開除黨籍之處分。

黃士修還舉出4人為例，分別為國民黨立委傅崐萁、國民黨立委萬美玲、國民黨台東縣副議長林琮翰、國民黨前新北市議員鄭世維，都擁有廣州暨南大學學歷，因此他嚴正要求國民黨考紀會火速處理此事，以彰黨紀。

黃士修甚至在陳學聖的臉書直播影片下方留言，內容與他在臉書發出的文章完全一致。不過，截至今日（15日）上午6時，陳學聖都沒有對此做出回應。

▼黃士修臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／黃士修）

黃士修指責陳學聖攻訐同黨同志「洗學歷」。（圖／翻攝自Facebook／黃士修）

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