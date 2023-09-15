陳學聖質疑賴佩霞「洗學歷」　黃士修揭藍營4人也中鏢

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘14日宣布由藝人賴佩霞擔任2024副總統參選人，前國民黨立委陳學聖卻在同日的直播影片中，質疑賴佩霞「洗學歷」。郭台銘辦公室發言人黃士修表示，國民黨現任立委傅崐萁、萬美玲等人也擁有廣州暨南大學學歷，陳學聖這番說詞顯然已經違反規定，「嚴正要求國民黨考紀會火速處理，以彰黨紀。」

▲郭台銘（左）宣布與賴佩霞（右）搭檔參選。（圖／記者湯興漢攝）

陳學聖14日在直播中與國民黨革實院副院長何志勇討論2024選情，陳學聖提到，台灣的暨南大學沒有國際關係學院，所以他確認賴佩霞擁有的是中國廣州暨南大學學位，「這個學校有名，有很多台灣政界人士過去念過，有一陣子很流行去那邊洗學歷，爆發出一波風暴」，後來才被教育部禁止這樣的作法。

對於上述說詞，黃士修14日深夜在臉書發文嚴詞回擊，強調陳學聖在競選期間「攻訐同黨同志到廣州暨南大學洗學歷」，行為違反《一一三年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範》，得處以停止黨權、撤銷黨籍或開除黨籍之處分。

黃士修還舉出4人為例，分別為國民黨立委傅崐萁、國民黨立委萬美玲、國民黨台東縣副議長林琮翰、國民黨前新北市議員鄭世維，都擁有廣州暨南大學學歷，因此他嚴正要求國民黨考紀會火速處理此事，以彰黨紀。

黃士修甚至在陳學聖的臉書直播影片下方留言，內容與他在臉書發出的文章完全一致。不過，截至今日（15日）上午6時，陳學聖都沒有對此做出回應。

▼黃士修臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／黃士修）