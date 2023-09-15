賴佩霞棄美國籍參選　AIT「無法加速」流程需3到6個月

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘宣布與藝人賴佩霞搭檔參選2024總統大選，由於賴佩霞擁有美國、台灣雙重國籍，團隊雖然已經承諾會盡快安排辦理放棄美國國籍程序，但一般申請放棄美國國籍，案件流程相當繁瑣，可能需要3至6個月，而距離大選登記截止日只剩下70天，能否趕上仍是未知數。

▲郭台銘正式宣布副手人選是藝人賴佩霞。（圖／記者湯興漢攝）

根據美國在台協會（AIT）官網介紹，若民眾確認要放棄美國國籍，必須先填寫喪失國籍問卷等表格，由AIT進行7至10個工作日的審核，再安排與領事官員面談，此時需要預約並支付2350美元（約新台幣7.5萬元）的費用。

經過領事官員面談之後，相關申請文件會被送至美國國務院審查，這個過程可能需要耗費3至6個月的時間，而且「無法加速處理」，等待國務院裁定期間，申請人依然是美國公民，通過裁定之後，才會發給放棄國籍證書等相關文件。

而我國《總統副總統選舉罷免法》規定，具有外國國籍者不得登記參選，距離正副總統候選人登記大約剩下70天，賴佩霞能否趕上仍是未知數。

▲賴佩霞擁有雙重國籍，能否趕上正副總統候選人登記仍有待觀察。（圖／記者湯興漢攝）

立委參選人吳崢過去也曾放棄美國國籍，他表示，雖然AIT沒有那麼難走到，但放棄美國籍的程序也不是那麼簡單，萬一在面談期間被認為是想透過放棄國籍的方式脫產或逃避稅務，甚至會不予核准放棄，而且繳完費用、備齊資料之後，相關文件會全部送回美國國務院審核，等到國務院確認准許放棄，申請人再到AIT正式宣誓放棄美國公民身分，整個流程前後加起來超過1個月也是相當有可能。