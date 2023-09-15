賴佩霞「哈佛學歷」是短期課程非正式學位　恐難列入選舉公報

▲前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘14日宣布由台劇《人選之人》演員賴佩霞，擔任2024副總統參選人，而郭辦公布其學歷載明「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」。不過，李敖之女李文指出，這是很容易讀的課程，而正在哈佛就讀的學生也指出，這非正式學位，僅是短期課程，目前在其維基百科資料上，也未納入哈佛學歷；為此，根據選罷法第47條第2項規定，恐也無法列入選舉公報之學歷欄。

郭台銘辦公室14日在媒體群組貼出賴佩霞的小檔案，其中在學歷欄位中，載明一項為「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」。賴佩霞在記者會上致詞時也提到，她的專長是溝通、協調，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院「學習」。

對此，已故作家李敖的長女李文晚間也透過臉書表示，HKS executive programs是很容易讀的課程，有錢就可以，又不是讀哈佛的MBAor學士，「也不說到底讀了什麼系？你是讀的公共政策Public Policy？公共領導Public Leadership？發展經濟學 Development Economics？還是Nonprofit Leadership 非盈利組織領導呢？」

李文指出，這個學系是給大公司的老闆，政府的官們，NGO的人去「惡補一下」，是一個所謂的心裡講師去那邊幹嘛？還是崇洋媚外要把CV（履歷）弄漂亮一點呢？

▼哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）2023年簡章。（圖／哈佛大學甘迺迪學院網站）



針對李文的說法，《ETtoday新聞雲》記者向目前正在哈佛甘迺迪政府學院的學生查證，該學生表示，「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」確實不能夠視為正式學位與學歷，這是為期兩週至數週左右的短期課程，學費也不便宜，多半會是企業高層，由公司出錢去上短期課。

該學生說，細看賴佩霞在記者會上的用詞，她是用「學習」二字，這部分確實是可以的，但若要將此當成正式學歷或學位，就有些不適宜。

針對「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」，記者進一步查證哈佛大學甘迺迪學院官網中，2023年的最新簡章，確定在課程結束後是頒發「課程證書」（Certificates），非提供正式學位，也不算是「學位課程」（degree program）。

此外，根據中央選舉委員會法規查詢系統顯示，候選人刊登於選舉公報大學以上的學歷，在選罷法第 47 條第 2 項中明確規定，「係指完成該學程並有畢業證明文件者而言，訓練、進修等軍事學資，非屬學歷，自不得刊登於選舉公報學歷欄」。換言之，「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」此類的短期課程，恐不會被列在選舉公報的學歷欄位中。

▼哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）2023年簡章，課程結束後是頒發「課程證書」（Certificates），非提供正式學位，也不算是「學位課程」（degree program）。（圖／哈佛大學甘迺迪學院網站）

