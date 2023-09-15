　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴佩霞「哈佛學歷」是短期課程非正式學位　恐難列入選舉公報

▲▼前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

▲前鴻海創辦人郭台銘的副手人選備受關注，今日(9/14)郭辦召開記者會，由郭台銘正式宣布邀請人選之人造浪者中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

鴻海創辦人郭台銘14日宣布由台劇《人選之人》演員賴佩霞，擔任2024副總統參選人，而郭辦公布其學歷載明「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」。不過，李敖之女李文指出，這是很容易讀的課程，而正在哈佛就讀的學生也指出，這非正式學位，僅是短期課程，目前在其維基百科資料上，也未納入哈佛學歷；為此，根據選罷法第47條第2項規定，恐也無法列入選舉公報之學歷欄。

郭台銘辦公室14日在媒體群組貼出賴佩霞的小檔案，其中在學歷欄位中，載明一項為「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」。賴佩霞在記者會上致詞時也提到，她的專長是溝通、協調，過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院、商學院「學習」。

對此，已故作家李敖的長女李文晚間也透過臉書表示，HKS executive programs是很容易讀的課程，有錢就可以，又不是讀哈佛的MBAor學士，「也不說到底讀了什麼系？你是讀的公共政策Public Policy？公共領導Public Leadership？發展經濟學 Development Economics？還是Nonprofit Leadership 非盈利組織領導呢？」

李文指出，這個學系是給大公司的老闆，政府的官們，NGO的人去「惡補一下」，是一個所謂的心裡講師去那邊幹嘛？還是崇洋媚外要把CV（履歷）弄漂亮一點呢？

▼哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）2023年簡章。（圖／哈佛大學甘迺迪學院網站）

▲▼哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）2023年簡章。（圖／哈佛大學甘迺迪學院網站）

針對李文的說法，《ETtoday新聞雲》記者向目前正在哈佛甘迺迪政府學院的學生查證，該學生表示，「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」確實不能夠視為正式學位與學歷，這是為期兩週至數週左右的短期課程，學費也不便宜，多半會是企業高層，由公司出錢去上短期課。

該學生說，細看賴佩霞在記者會上的用詞，她是用「學習」二字，這部分確實是可以的，但若要將此當成正式學歷或學位，就有些不適宜。

針對「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」，記者進一步查證哈佛大學甘迺迪學院官網中，2023年的最新簡章，確定在課程結束後是頒發「課程證書」（Certificates），非提供正式學位，也不算是「學位課程」（degree program）。

此外，根據中央選舉委員會法規查詢系統顯示，候選人刊登於選舉公報大學以上的學歷，在選罷法第 47 條第 2 項中明確規定，「係指完成該學程並有畢業證明文件者而言，訓練、進修等軍事學資，非屬學歷，自不得刊登於選舉公報學歷欄」。換言之，「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」此類的短期課程，恐不會被列在選舉公報的學歷欄位中。

▼哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）2023年簡章，課程結束後是頒發「課程證書」（Certificates），非提供正式學位，也不算是「學位課程」（degree program）。（圖／哈佛大學甘迺迪學院網站）

▲▼哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）2023年簡章。（圖／哈佛大學甘迺迪學院網站）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
手搖飲「最胖配料Top8」甜又油！　珍珠排第6

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴佩霞「哈佛學歷」是短期課程非正式學位　恐難列入選舉公報

勤業眾信否認政治壓力　民進黨：奉勸民眾黨別再強辯

快訊／網傳賴清德請臨時工「100分鐘500元」　民進黨今晚急提告

民眾黨「檢舉平台終止」轟政治壓力　勤業眾信：服務範圍超出原意

賴佩霞將棄美國籍參選　過來人點2注意事項：1原因甚至會不予核准

柯文哲找會計事務所排黑被解約　他提3保證：願無償擔任外部稽核

「兩蔣日記原件」歷經10年跨海爭訟　今返台！10月出版蔣中正日記

正向看待郭台銘搭檔賴佩霞　陳玉珍：希望對在野整合有正面發展

入圍金鐘女配收到郭台銘恭賀　賴佩霞：心中滿滿感謝

「柯文哲不懂什麼是干政？」　黃暐瀚舉例轟：連這都不知別出來選

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

北市某高職學生鬥毆！　持「乾粉滅火器狂噴」釀19人送醫

撐傘婦闖紅燈「撞車倒地」　休旅車驚險急閃險輾過她

「外星人」曝光？墨西哥國會公開2具遺骸　專家：非地球物種

賴佩霞致詞哽咽落淚　「只有經濟穩定年輕人才敢想像成家立業」　

台北市又有天坑！　大同區赤峰街現大洞

賴佩霞「哈佛學歷」是短期課程非正式學位　恐難列入選舉公報

勤業眾信否認政治壓力　民進黨：奉勸民眾黨別再強辯

快訊／網傳賴清德請臨時工「100分鐘500元」　民進黨今晚急提告

民眾黨「檢舉平台終止」轟政治壓力　勤業眾信：服務範圍超出原意

賴佩霞將棄美國籍參選　過來人點2注意事項：1原因甚至會不予核准

柯文哲找會計事務所排黑被解約　他提3保證：願無償擔任外部稽核

「兩蔣日記原件」歷經10年跨海爭訟　今返台！10月出版蔣中正日記

正向看待郭台銘搭檔賴佩霞　陳玉珍：希望對在野整合有正面發展

入圍金鐘女配收到郭台銘恭賀　賴佩霞：心中滿滿感謝

「柯文哲不懂什麼是干政？」　黃暐瀚舉例轟：連這都不知別出來選

利比亞洪災恐破2萬死「預警應變皆失靈」　UN：大多死傷原可避免

賴佩霞「哈佛學歷」是短期課程非正式學位　恐難列入選舉公報

「伊藤潤二」主題餐酒恐怖再臨　餐點附鏟子把富江挖出來

電影學TOEIC 芭比的動人獨白

孫子坐摺疊桌下秒斷掉　阿公沒關心反直接笑瘋

相關新聞

賴佩霞參選！郭子乾：非常佩服她

賴佩霞參選！郭子乾：非常佩服她

總統候選人郭台銘宣布副手為資深藝人賴佩霞引起熱議，跟賴佩霞相識30年的郭子乾今天在錄《鄉民大學問》時化身”果凍郭苔銘”開玩笑說:「這次選擇賴佩霞而不是郭子乾，最主要是因為怕郭子乾太搶鋒頭」。不過玩笑歸玩笑，郭子乾說非常配服賴佩霞為民服務的心，這也是「第一次演藝人員進入總統規格的選舉」。

賴佩霞將棄美國籍參選　過來人點2注意事項：1原因甚至會不予核准

賴佩霞將棄美國籍參選　過來人點2注意事項：1原因甚至會不予核准

第一時間收郭台銘祝福！賴佩霞入圍金鐘：滿滿的感動

第一時間收郭台銘祝福！賴佩霞入圍金鐘：滿滿的感動

正向看待郭台銘搭檔賴佩霞　陳玉珍：希望對在野整合有正面發展

正向看待郭台銘搭檔賴佩霞　陳玉珍：希望對在野整合有正面發展

郭賴配登BBC　Netflix演員成候選人

郭賴配登BBC　Netflix演員成候選人

關鍵字：

賴佩霞哈佛甘迺迪學院

讀者迴響

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面