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iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

記者崔子柔／綜合報導

蘋果iPhone 15全系列為了符合歐盟規定，全面改成USB-C充電線，捨棄多年來獨有的Lightining充電規格，也沒有將數據線或接口加密，也就是說，終於與安卓的數據線通用。

蘋果除了在官網上表示，USB-3具備更快的數據傳輸速度，能與任何USB-3電纜配合使用，也在發表會中稱，新的USB-C充電線可以讓用戶告別「到處都是充電線」的日子。

▲▼蘋果iPhone 15全系列正式亮相，其中最大的改變就是全面改用USB-C充電線。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果iPhone 15全系列正式亮相，其中最大的改變就是全面改用USB-C充電線。（圖／達志影像／美聯社）

另外包括iPad、Macbook等已採用USB-C接口，全新USB-C相容通用，用戶只需要iPhone 15的一條線，就能為Mac、iPad充電，一團亂的連接線從此成為過去式。

根據《PhoneArena》報導，用戶不再需要多條線來為iPhone和其他設備充電，絕對是消費者的勝利，結論就是iPhone 15 USB-C沒有加密，可以用安卓的數據線充電，安卓手機也能用iPhone 15的充電線充電。

▲▼iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

根據本站先前報導《蘋果iPhone 15全面改用USB-C！　日網狂諷：根本懲罰忠實用戶》，日本網友先前就對此進行討論，不少人歡呼終於等到這一刻，不過也有人認為對於忠實用戶來說是種懲罰，「只有手機是USB-C，耳機和手錶都還是Lightining很不方便」、「我和老婆如果不同時買15的話，每次出門就要帶兩條線，真的很麻煩」、「我還是再忍一下好了」、「等原本的Lightining線全壞了再換新手機吧」。

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