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不選新機！她想買iPhone 14 Pro　過來人卻指「1問題」勸：會後悔

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO決定購入iPhone 14 Pro。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 15今（15）日開放預購、22日發售，但有網友卻猶豫不已，不知道自己應該要購入iPhone 14 Pro還是iPhone 15 Pro會比較好？而經過考慮，她才終於選擇了前者。只是貼文曝光後，卻有一票使用iPhone 14 Pro的人搖頭，點出最大問題。

女網友在Dcard上，以「好吧我選14 Pro」為標題發文，提到她最近猶豫要選256GB的iPhone 14 Pro還是256GB的iPhone 15 Pro，因為後者價格4萬元實在太難入手，反觀前一代，價格則已經降下來了。

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不過原PO也說，現在很多通路的iPhone 14 Pro都已經缺貨，如果想購入，要去哪裡買才最划算又能最快拿到？

▲iphone15系列價格。（製表／林秉潔）

▲iPhone 15系列價格。（製表／林秉潔）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以上手機王找，然後打電話問店家」、「二手2萬8000元有找」、「我大概5月買，3萬0900元，但現在不知道還有沒有貨就是了」、「還是強力推薦15 Pro，14 Pro很容易買到有點問題的，像發熱等等，既然都在買了，就買最新的15 Pro啊，可以用得更長久」。

另外，還有一票使用iPhone 14 Pro的網友留言表示，「14 Pro可能用一年就會後悔了，電池是真的爛」、「我今年1月買的，電池也很爛」、「掉電超級快，還會發燙，是要換手機還是電池」、「我1月多換的，到現在（電池健康度）92%」、「大家電池都很爛，我是去年10月到現在剛好一年，健康度85%」。

▼iPhone 15與iPhone 14比較。（圖／記者曾筠淇製）

▲▼iPhone 15與iPhone 14。（圖／記者曾筠淇製）

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