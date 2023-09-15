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iPhone 15官方預購8點開跑　蘋果：我們也迫不及待

▲蘋果官網也發佈預約訊息。（圖／蘋果）

▲蘋果官網也發佈預約訊息。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone 15全系列已經在秋季發表會中登場，台灣各大電信業者也都祭出預購優惠活動，不過蘋果官方預購將於今天晚上8點鐘正式展開，官網也已經開始預熱進入維護模式，表示「我們也迫不及待」。

iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，iPhone 14 Pro系列專屬的動態島功能也全面導入iPhone 15全系列機型，主鏡頭更升級4,800萬畫素，iPhone 15 Pro Max更搭配五倍光學鏡，是iPhone歷年最長的光學變焦範圍，讓使用者可從更遠處拍攝更清晰的特寫。

iPhone 15 Pro系列搭載全新A17 Pro晶片，傳統的靜音鍵都改成動作按鈕，讓用戶自行設定想要觸發的功能，機身也採用鈦金屬材質搭配霧面玻璃背蓋，讓整體握感、質感都大升級，重量也更輕盈。果粉最期待的新色也令人眼睛為之一亮，iPhone 15/iPhone 15 Plus推出一系列包括粉紅色的馬卡龍夢幻色，iPhone 15 Pro系列則是推出四種鈦金屬顏色。

由於晚上8點將開放預購，蘋果官網也進入維護模式，寫有一行「我們也迫不及待」，並表示「今晚 8 點開始預訂，到時見」。

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