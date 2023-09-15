快訊／蘋果官網正式開放iPhone 15預購　網站塞爆20分鐘

▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝YouTube／Apple）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果官方於今日晚間八點開放全新iPhone 15的預購，原先預計八點鐘開放的蘋果商店，可能因為預約民眾較多，遲遲無法進入，直到20分鐘後才有辦法進入網站中。

iPhone 15系列全面改為USB-C充電孔，iPhone 14 Pro系列專屬的動態島功能也全面導入iPhone 15全系列機型，主鏡頭更升級4,800萬畫素，iPhone 15 Pro Max更搭配五倍光學鏡，是iPhone歷年最長的光學變焦範圍，讓使用者可從更遠處拍攝更清晰的特寫。

iPhone 15 Pro系列搭載全新A17 Pro晶片，傳統的靜音鍵都改成動作按鈕，讓用戶自行設定想要觸發的功能，機身也採用鈦金屬材質搭配霧面玻璃背蓋，讓整體握感、質感都大升級，重量也更輕盈。果粉最期待的新色也令人眼睛為之一亮，iPhone 15/iPhone 15 Plus推出一系列包括粉紅色的馬卡龍夢幻色，iPhone 15 Pro系列則是推出四種鈦金屬顏色。

除了蘋果官方之外，台灣大也在同一時間推出預約活動，於myfone門市、myfone網路門市，正式開放預購 iPhone 15 、 iPhone 15 Plus、 iPhone 15 Pro 、 iPhone 15 Pro Max，申辦指定專案月租1,599元、合約期48個月，iPhone 15(128GB)手機專案價只要0元，預購贈最高3,000元momo幣，到myfone網路門市申辦用戶額外再享1,000元momo幣加碼，等於最高送4,000元momo幣。