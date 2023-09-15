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中秋百搭良伴大公開！2023送禮新寵選「水果款」超有心

▲▼Zespri奇異果,中秋節,送禮,健康,禮盒。（圖／業者提供）

▲吃膩傳統月餅，又怕熱量爆表太負擔，選擇「Zespri奇異果中秋禮盒」吃得清爽又健康。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

中秋即將到來！美好佳節的關鍵字不外乎有「團圓」、「送禮」、「吃美食」，在與親友歡慶團聚，大啖美食的時刻，是否也苦惱究竟要送怎麼樣的禮盒，才足夠新潮又心意滿滿呢？以下祭出2023 中秋贈禮指南，幫大家盤點中秋團圓最佳「百搭良伴」！

▲▼Zespri奇異果,中秋節,送禮,健康,禮盒。（圖／業者提供）

現代人口味及品味不斷與時俱進，除了對美味和精緻的追求，「健康」已然成為今年送禮一大趨勢，傳統類的糕餅通常為高油鹽醣的食品，對身體的負擔不容小覷，在容易攝取過多高熱量食物的時節，哪些「好物」會是伴你度過美好節日的絕佳良伴呢？

茶葉：茶葉是中式文化的象徵，搭配烤肉、月餅可以去油解膩，且耐久放的點也不怕過期，可以避免糕餅容易造成的剩食浪費！

咖啡豆：許多人會以西式糕餅贈禮，在享受精緻午茶時刻的同時，來杯香醇的咖啡可以更添儀式感，讓平凡的午後多了一分高級層次。

水果：要同時兼顧「美味」、「精緻」、「健康」的禮盒實屬難得，因此許多消費者會以高級水果禮盒作為送禮首選，其中 Zespri 奇異果禮盒兼具討喜飽滿的外型，並富含金黃美滿的意向，酸甜口感及豐富的營養價值，更成為呼聲最高的選手之一！成為2023 年三種享受一次滿足的中秋送禮新寵！

▲▼Zespri奇異果,中秋節,送禮,健康,禮盒。（圖／業者提供）

中秋節就是要放肆烤肉烤起來！滿桌澎湃的大魚大肉、親戚好友們久久一聚聊個不停，一邊開講，零食、月餅一口接一口，一不留神油膩又過量飲食下肚，容易導致腸胃不適，這時候 Zespri 奇異果就巧妙成為重要角色，大啖美食就要搭配「水果界月餅」，綠奇異果富含的膳食纖維和奇異酵素不僅能幫助消化、緩解腸胃不適，陽光金圓頭的高維生素C 能喚活好心情，清爽解膩又健康！多吃也無負擔！

▲▼Zespri奇異果,中秋節,送禮,健康,禮盒。（圖／業者提供）

在這幸福團圓和放肆吃美食的難得佳節，和重要的親友同享健康，才能創造更多活力的團聚時刻，2023年獻上送禮新寵 Zespri奇異果，意想不到的「百搭良伴」讓節慶儀式感再升級，現在 Zespri奇異果在各大傳統市場、水果店及量販超市皆買得到，在入秋微涼、容易感到慵懶之際，就用營養小金礦來補充能量，與親友一起維持活力好心情！

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關鍵字：

Zespri奇異果中秋節送禮健康禮盒

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