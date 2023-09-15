屏東縣加強中秋應景食品抽驗　檢驗結果出爐

▲屏東縣加強中秋應景食品抽驗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中秋節到來，少不了聚餐、烤肉及大啖月餅等應景食品，為了讓民眾能買得安心吃得放心，屏東縣政府衛生局規劃應景食品稽查抽驗，共抽驗80件食品，檢驗結果均與規定相符。另配合衛生福利部食品藥物管理署專案計畫，加強應景餐飲業及製造場所食品良好衛生規範準則稽查，結果1家餐飲業及2家製造業有部分缺失，經輔導限期改善後，均已完成改善。

衛生局表示，這次中秋節規劃抽驗應景食品有綠豆椪、魚丸、米血糕、雞肉、豬肉、牛板、韓式燒肉、草蝦及月餅內餡等，檢驗項目為防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、硼酸及其鹽類、食品中甜味劑-多重分析13項、媒焦色素、鉛、鎘、乙型受體素、動物用藥多重殘留(48項)、孔雀綠、結晶紫及其代謝物(4項)、二硫代胺基甲酸鹽類、農藥多重殘留分析(五)410項、沙門氏菌、大腸桿菌O157:H7、大腸桿菌、單核球增多性李斯特菌等共80件。

衛生局長張秀君呼籲，民眾在選購中秋食品時，應注意店家環境衛生及產品包裝是否有完整及有效日期等。烤肉食材的選擇建議盡量以天然新鮮的「原型食物」為主，在烤肉前應將所有食材以自來水充分清洗，烤肉時生、熟食材務必要分開處理，使用不同的盛裝器具及夾子，避免生、熟食交叉污染；另生鮮食材不可長時間暴露在室溫下，要注意保存溫度，食材也一定要澈底烤熟才食用，以降低食品中毒事件發生。

這次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱(https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。