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花蓮失智人口多...門諾「忘憂雜貨店」開張　助長者健康老化

▲門諾醫院「失智症輔具展覽─忘憂雜貨店」即日起開張。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院「失智症輔具展覽─忘憂雜貨店」即日起開張。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

忘憂雜貨店開張！9月為國際失智症月，花蓮縣政府與門諾醫院在醫院恩慈樓1樓大廳舉辦「失智症輔具展」，內容囊括生活輔具和無障礙環境介紹，除邀請民眾認識失智症，更希望幫助失智症者，透過適當使用輔具提高生活品質，並減輕照顧者負擔，展期3個月，9月底前平日上午還提供現場輔具試用與解說。
 
根據花蓮縣政府推估，今年1至6月份的花蓮縣失智人口數約達4866人，其失智診斷比率高居全國之冠。門諾醫院針對失智者輔具需求，與縣府合辦「失智症輔具展覽─忘憂雜貨店」，展示包括輔助筷、站立式鞋拔、恆溫水龍頭及助步車等食、衣、住、行的日常情境輔具。

▲門諾醫院「失智症輔具展覽─忘憂雜貨店」即日起開張。（圖／門諾醫院提供，下同）

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物理治療師向民眾介紹輔具類別及使用方式。
 
門諾會醫療財團法人總執行長張文信說，門諾醫院致力長照服務，並投入失智長者照護，除承辦輔具資源中心外，也打造吉安長照園區，設置日間照顧中心及失智家屋，並導入智慧科技設備，幫助長者健康老化，忘掉隨著年紀增長的憂愁，讓照顧者安心、適時喘息。
 
花蓮縣政府社會處長陳加富指出，社會處截止6月底統計，取得身障證明失智症者約1450人，期望透過公部門及民間資源的合作，協助鑑定社會福利身分，藉此獲得更多支援補助，並希望透過輔具的介紹與使用，維持生活品質，減緩自理能力的喪失。

▲門諾醫院「失智症輔具展覽─忘憂雜貨店」即日起開張。（圖／門諾醫院提供，下同）

照顧媽媽3年的陳女士現場分享輔具對母親的生活改善。
 
「輔具資源中心的介入，讓母女倆的生活品質愈來愈好。」照顧75歲失智症媽媽逾3年的陳小姐，今天受邀出席開展儀式，感謝中心人員不僅多次到家中訪視關懷，更提供適切的輔具服務並協助申請補助，過去從未意識到媽媽需要輔具，直到真正用上才發現它的重要性，期望透過展覽，讓更多人認識失智症，也能藉助輔具使用，提高病人自主能力，減輕家人負擔。
 
隨著時代科技進步，有愈來愈多的輔具，能幫助失智者保有退化能力。門諾醫院神經內科主任石振昌進一步說，許多失智症患者透過建立生活習慣及食衣住行等廣義輔具的使用，不僅減緩腦部退化的情形，生活品質也獲得改善。
 
縣府社會處表示，為提供有輔具需求者可即時取得服務，花蓮縣政府分別於北區、南區設置輔具中心、五個輔具據點及六個輔具便利站，透過專業人員輔具諮詢、評估、取得、使用訓練、追蹤、維修、調整等服務，以提升輔具服務效能。此次活動透過策展方式，除了讓民眾對輔具服務有更深切的了解，也期盼藉此喚起大眾對失智症的認知及身障者各項權益的重視。

▲門諾醫院「失智症輔具展覽─忘憂雜貨店」即日起開張。（圖／門諾醫院提供，下同）

照顧75歲失智症媽媽逾3年的陳小姐說 看到媽媽運用輔具 生活品質越來越好。
 
門諾醫院指出，失智症不單純只有記憶力的減退，還會影響認知功能，包括語言能力、空間感、計算力及判斷力等，在台灣有9成上失智者都住在家中，其中輕度以下者佔比更高達約75％，若在失智症初期及早介入，透過適當使用輔具與設置無障礙環境，就能協助他們維持自理能力，並持續執行日常活動和社區參與，藉此改善失智者的認知與生活功能，有助病程控制及減緩惡化失能速度。
 
花蓮縣政府於2019年起花蓮縣府委託門諾醫院辦理花蓮縣輔具資源中心，提供10大類輔具展示，到宅輔具評估和輔具維修服務累計迄今超過7萬人次，其中針對失智者輔具需求，期望透過辦展增加民眾認識，讓有需求者都能進一步試用，提高失智者及照顧者的生活品質與安全性。
 
「失智症輔具展覽─忘憂雜貨店」即日起展至12月13日，9月28日前的每週一至週五上午8點半到11點半，現場另提供輔具展示和試用，並安排專人解說，民眾若有相關輔具諮詢需求，可撥打（03）8225365。

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