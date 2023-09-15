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【廣編】調查顯示消化不良恐讓台童比同齡矮9公分！天天喝優酪乳補好菌是關鍵

▲▼腸胃,健康,好菌,優酪乳,兒童,成長。（圖／業者提供）

▲根據台灣營養基金會最新調查「國中小學童生活習慣及腸胃問題現況調查」顯示，曾發生消化不良情況者，平均身高較同齡矮，家長不可不慎。

圖、文／統一提供

台灣營養基金會最新調查「國中小學童生活習慣及腸胃問題現況調查」出爐，結果顯示高達九成學童近三個月內曾遇到消化不良狀況，更達三成以上每周出現一次或以上，腸胃健康狀況令人擔憂。小兒科醫師王韋力表示，腸胃健康能幫助營養吸收力，長期恐影響成長。台灣營養基金會董事吳映蓉指出，調查中顯示，曾發生消化不良情況者，平均身高較同齡矮！天天補好菌，養出健康腸道是成長關鍵，家長不容忽視。

研究指出，養好菌能幫助修復小腸絨毛細胞、協助營養吸收，促進成長發育。像是優酪乳就是方便又優質的好菌來源，且大部分乳糖都已被轉為乳酸，即使對乳糖敏感也能飲用。台灣營養基金會董事吳映蓉補充，一般市售優酪乳一瓶含200億個以上活性乳酸菌，補充好菌同時與體內好菌進行協同作用才能養出良好的菌相，此外，優酪乳富含鈣質、蛋白質，吸收率好，對於成長發育各個面向都有幫助，除了原味，也有無糖可供選擇。

小兒科醫師王韋力提醒，好壞菌爭奪需要時間，非一天就能達成，每天持續補充才能讓好菌真正定殖在腸胃道中，養出健康腸道以增加吸收力，幫助成長。台灣營養基金會董事吳映蓉說，此次調查發現，天天喝優酪乳的學童，曾出現消化問題（如消化不良、食慾不振、胃口不佳、脹氣或脹氣）比例低於沒有者。而擷取國小一年級與國中三年級數據，觀察這兩年齡層中，天天喝優酪乳者較一星期以上喝者高7公分！市售優酪乳眾多，建議家長可認明能通過胃酸、膽酸考驗的菌株，如B菌，並選擇「健康食品」認證，國家認證代表產品被國家嚴格把關，較有保障。

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