柯文哲找會計事務所排黑被解約　他提3保證：願無償擔任外部稽核

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲找第三方排黑被解約　他願無償幫忙：調查性騷、黑道、高虹安

▲劉仁照代表民進黨參選桃園第5選區立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉仁照代表民進黨參選桃園第5選區立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨（13日）宣布與會計師事務所「勤業眾信」合作，成立第三方平台，讓黨員可匿名檢舉有爭議的黨職人員，但事隔不到24小時，「勤業眾信」就宣布終止委任。民進黨立委參選人劉仁照表示，自己是專業會計師，願意無償擔任外部稽核，調查民眾黨為人所詬病的性騷擾、黑道橫行、高虹安相關弊案。

民眾黨籍的新竹市長高虹安接連涉入助理費、男友干政等爭議，而雲林縣黨部則被爆多位幹部遭指涉與黑道掛鉤，執行長王新堯為此自請停職；台南黨部青年部總召尤信元曾因妨害風化案遭判刑4個月，黨部執行長洪梓傑則是把女生拖到養生館毆打。

為杜絕層出不窮染黑爭議，柯文哲找來第三方平台排黑，但「勤業眾信」不到24小時就宣布終止委任關係。民眾黨發聲明，聲稱勤業受到民進黨、側翼的誤導抹黑，壓力極大。

對此，劉仁照表示，自己是專業會計師，在此敬告民眾黨主席柯文哲，不要老想拿專業會計師事務所的光環欺世盜名，吃會計專業豆腐。

劉仁照指出，自己願意無償擔任外部稽核，調查民眾黨最為眾人所詬病的，性騷擾、黑道橫行、高虹安相關弊案，並在此提出三大保證：「不吃案、不放水、不解約」絕對公平、公正、鍥而不捨！

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