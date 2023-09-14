快訊／高嘉瑜危機！港湖泛綠整合失敗　基進黨明正式提名吳欣岱參選

▲基進黨北市黨部主委吳欣岱。（圖／台灣基進提供）



記者杜冠霖／台北報導

內湖南港立委選戰白熱化，爭取連任的民進黨立委高嘉瑜面對泛綠票源分散挑戰，高嘉瑜也喊話願和基進黨參選人吳欣岱做整合民調，強調不能讓藍營「躺著選」，但泛綠陣營整合最後仍破局，基進黨明（15日）將舉行記者會，正式提名吳欣岱參選港湖立委，挑戰高嘉瑜和國民黨議員李彥秀。

基進黨表示，2022九合一選舉，首次代表台灣基進投入北市港湖議員選舉的吳欣岱，以新人之姿戰出了10186票的亮眼成績。為實踐當時紮根北部、延續深耕地方的承諾，台灣基進將於15日正式提名，投入2024內湖南港區域立委選戰。

基進黨指出，此次提名記者會，吳欣岱將在台灣基進黨主席王興煥、台獨聯盟主席陳南天見證下，正式宣誓代表台灣基進擔下堅定港湖本土價值重責，創造台灣基進進國會的本土大局。

民進黨在港湖區選戰卻陷危機，高嘉瑜過去言行引起部分綠營支持者不滿、而吳欣岱堅持選到底，讓高嘉瑜連任之路面臨內外夾殺壓力，民進黨日前也展開「搶救高嘉瑜」行動，數度與基進黨密會，但台灣基進並未退讓，不僅堅持港湖選到底，更鎖定不分區人選要衝政黨票，來勢洶洶。

據了解，民進黨確實有幾度接觸基進黨，商討吳欣岱與高嘉瑜的「搶票危機」，包含換選區等意見都有過交流，民進黨秘書長許立明更至少3度密會基進黨主席王興煥，但基進黨、吳欣岱態度不變，就是堅持選到底。

據基進黨黨政人士透露，之前確實有讓吳欣岱挑戰其他選區的討論，甚至藉著吳的高知名度，安排到基進黨不分區位置衝高政黨票，但港湖就是吳欣岱「本命區」，議員選舉時有一定票數，即便放到立委選戰應也有拓展性。

黨政人士指出，從前面幾次大選的經驗來看，基進黨還是要走出自己的「品牌價值」，才能在台灣政治有一席之地，比民進黨更堅持「台灣價值」就是一個選擇，「在九合一大選的時候，我們比民進黨小雞還挺陳時中，這次總統大選也堅定挺賴清德無庸置疑，但不代表就要挺高嘉瑜。」