基本工資連8年調漲　陳建仁指示速擬《最低工資法》

▲行政院長陳建仁。（圖／記者張君豪翻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁14日主持行政院院會，聽取勞動部報告「基本工資調整」一案，核定自113年1月1日起，月薪調升至2萬7,470元、時薪調升至183元，調幅約4.05%，預估超過239萬名勞工受惠，本國受惠勞工約205萬人。陳建仁說，蔡政府達成年年調升基本工資的承諾，是政府最具代表性意義的重要勞動政策，請勞動部以此經驗儘速擬定《最低工資法》，並在近期內送院會審查，以函請立法院審議。

勞動部表示，基本工資審議委員會於8日通過基本工資調整案，經報陳行政院並獲核定，該部也依此發布相關函令。這是蔡總統任內連續第8年調漲基本工資，月薪總調幅約37.3%，時薪達52.5%，持續展現照顧基層勞工的決心。

陳建仁指出，上周五基本工資審議委會通過基本工資調整方案，月薪從現行2萬6400元調至2萬7470元，調增1070元；時薪由176元調至183元，調整7元。預估超過239萬名勞工受惠，本國受惠勞工約205萬人。

陳建仁說，由於俄烏戰爭及氣候變遷等因素，造成國際原料短缺，連帶提升國內重要民生物資的價格，「基本工資的目的是為保障勞工基本生活，必須適度反應民生物價的長度，這項基本工資調整案，自明年1月1日實施」，可保障勞工維持基本生活所需的實質購買力，展現政府照顧基層勞工的決心。

「這雖然是自己首次核定基本工資，卻是蔡英文總統2016年上任以來，連續第8年穩定調漲。」陳建仁說，蔡政府達成年年調升基本工資的承諾，是政府最具代表性意義的重要勞動政策，請勞動部以此經驗儘速擬定《最低工資法》，並在近期內送院會審查，以函請立法院審議。

陳建仁指出，疫後勞工的工作型態轉變，為就業市場帶來危機與轉機，而今年國內經濟正面臨全球景氣低迷等多重挑戰，但在全體國人共同努力下，台灣可以具備面對內外挑戰的韌性，未來經濟復甦仍面臨諸多不確定性因素，請國發會等相關部會密切關注國際情勢及國內經濟狀況。

另外，陳建仁也請勞動部掌握勞動市場情勢變化，提供勞工就業協助，並與經濟部共同努力，對受景氣因素及缺工問題影響的企業，適時提供相關協助措施，讓企業與勞工能夠齊力攜手前行。