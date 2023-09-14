2023桃園購物節9／15登場！發票滿300元即可登錄　最高抽中百萬

▲桃園市長張善政(右3)宣布活動串聯地在優質特約店家，結合世界客家博覽會，為民眾打造吃、喝、玩、買盡在桃園一站滿足，讓桃園成全台購物及旅遊朝聖之地。（圖／桃園市政府經濟發展局提供，下同）

地方中心／綜合報導

為了復甦疫後經濟，活絡桃園消費產業發展，桃園市政府在下半年舉辦「來吧！桃園大方購」系列活動，而最令人引頸期盼的「2023桃園購物節」抽獎活動將自9月15日起跑，開放民眾上網登錄發票。桃園市政府也特別於今日(14日)舉辦了發票登錄起跑記者會，由桃園市長張善政宣布活動串聯地在優質特約店家，結合世界客家博覽會，為民眾打造吃、喝、玩、買盡在桃園一站滿足，讓桃園成全台購物及旅遊朝聖之地。

▲桃園市長張善政邀請全國民眾到桃園開心購物同時參加購物節抽獎。

全台民眾只要112年8月1日起到11月30日期間，在桃園市設立登記的實體店家或數位銷售通路所開出的發票，單筆消費金額滿300元以上，至「桃園購物節」官方網站註冊會員並登錄發票，即可獲得抽獎序號參加抽獎活動，消費金額越高，中獎機會也越高。此外，在活動期間到「2023桃園購物節」特約店家消費，除了可享各特約店家提供的活動限定好康外，到桃園特約店家消費的民眾，更可以享有2倍抽獎序號的優惠，就是要讓民眾擁有更多的中獎機會。

▲桃園市政府經濟發展局長張誠表示，桃園購物節今年度更規劃「週週抽」、「心頭好禮月月抽」、「百倍奉還抽」、「壓軸抽」等多元好玩的抽獎方式。

桃園市政府經濟發展局長張誠表示，桃園購物節今年度更規劃「週週抽」、「心頭好禮月月抽」、「百倍奉還抽」、「壓軸抽」等多元好玩的抽獎方式。除了自10月6日起，每週五將抽出「週週抽」得獎名單，連續八週都送出電動機車等多樣好禮；本次活動更創新推出「心頭好禮月月抽」及「百倍奉還抽」兩種不同以往的贈獎活動，「心頭好禮月月抽」將於每月抽出1位幸運兒，得獎者可獲得最高上限新台幣20萬元的選獎額度，運用此額度自由搭配挑選電動機車、3C產品、生活家電等多種獎品，新穎貼心的抽獎方式，讓民眾挑選最符合需求的超值獎品；「百倍奉還抽」則將於最終的「壓軸抽」一起抽出，提供價值新台幣100萬元等值禮券，以得獎者所登錄的發票消費金額乘以100，作為獲獎額度。搭配「壓軸抽」的百萬汽車等多樣大獎，保證讓得獎者們都滿載而歸。

▲桃園購物節特約店家熱烈招募中，桃園市政府邀請桃園店家加入一同提增銷售業績。

「2023桃園購物節」獎品豐富多元，活動有趣好玩，桃園市政府希望全國民眾來到桃園不只能開心購物、還能參加購物節抽獎，讓大家都能抽得大獎心滿意足！有興趣的民眾可以自明日(15日)起快上「桃園購物節」活動官網了解活動詳請。桃園購物節特約店家也正熱烈招募中，還未加入的桃園店家，快來加入一同提增銷售業績。桃園市政府歡迎全國各地消費者及市民朋友們到桃園逛客博、玩商圈、買好禮、抽大獎。

桃園購物節活動官網https://enjoytaoyuan.tycg.gov.tw

桃園購物節FB粉絲團https://www.facebook.com/2021tylifetime

活動時間規劃

◎發票消費日期-自112年8月1日至11月30日止。

◎發票登錄日期-自112年9月15日至12月4日期間。