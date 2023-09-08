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桃園女高中生上網交友遇狼爪！求助崩潰哭了：想封鎖又怕被打

▲▼女高中生玩交友軟體，沒想到認識的22歲男網友竟是惡狼。（圖／民眾提供）

▲女高中生玩交友軟體，沒想到認識的22歲男網友竟是惡狼。（圖／民眾提供）

記者柯振中／綜合報導

桃園一名女高中生先前透過網路，認識了一名22歲男網友，沒想到因此遭遇狼爪，更是受到暴力威脅，讓她感到十分害怕。事後在徵信社的陪同下，成功找到了該名男網友，同時也報警處理，希望能將惡狼繩之以法。

這名女高中生先前使用交友軟體，遇到了一名22歲的男網友，沒想到深入交往以後，才發現對方是恐怖情人，不但持續要求她做出不想做的事情，甚至還會使用言語威脅，讓她感到十分害怕，雖然想封鎖，但又怕被肉搜出來痛毆，實在不曉得該如何是好，只能向徵信社業者求助。

後來徵信社業者透過管道，聯繫上了該名男網友，豈料對方的態度還十分囂張，指稱手上握有影片、開房紀錄，還想將這些資料公諸於眾，似乎對於自己的惡行還沒有其他認知。

徵信社隨即通知了受害女高中生的家屬，並且陪同報案、驗傷，將已掌握的男方資料提供給員警，希望能盡快將人繩之以法。對此，徵信社的執行長謝智博說，之所以會想要幫忙，是因為他也有女兒，懂得這種感受，為人父母如果看到子女受害，心情也絕對都十分不捨。

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