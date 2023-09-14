民眾黨第三方排黑「一日限定」　她酸：柯文哲政策堪比中國爛尾樓

▲民眾黨主席柯文哲出席第三方檢舉平台簽約記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨近期染黑、染黃爭議連環爆，衝擊民眾黨總統參選人柯文哲選情，柯13日宣布與「勤業眾信」合作，成立外部第三方平台，讓黨員可匿名檢舉有爭議的黨職人員；但事隔不到24小時，「勤業眾信」就宣布終止委任關係。對此，台灣基進立委參選人吳欣岱表示，柯文哲政策如中國爛尾樓，說謊、爛尾、怕中國，親人干政、到處寄生是他和民眾黨最佳寫照。

民眾黨雲林縣黨部日前被爆多位幹部遭指涉與黑道掛鉤，執行長王新堯為此自請停職；台南黨部青年部總召尤信元也被爆出過去因妨害風化案遭判刑4個月，黨部執行長洪梓傑也被爆曾把女生拖到養生館毆打。為杜絕層出不窮染黑爭議，柯文哲找來第三方平台排黑，但「勤業眾信」不到24小時就宣布終止委任關係。民眾黨發聲明稱，勤業受到民進黨、側翼的誤導抹黑，壓力極大。

吳欣岱表示，柯文哲大張旗鼓宣布推出的第三方檢舉平台，不到24小時就被終止委任，成為「一日限定」，果然只有柯文哲可以超越柯文哲，政策和中國爛尾樓一樣，永遠不會有完工的一天。

吳欣岱指出，柯文哲當了8年市長，從口罩販賣機、Obike、盪鞦韆計時器、行動派出所，一直以來都是先喊再說，如他最崇尚效率的中國常說的，大餅先畫、韭菜先割。

吳欣岱感嘆，看來民眾堂「掃黑」接下來會跟柯文哲一直喊的「打擊違建」一樣，雷聲大雨點小，跟他嘴巴說討厭但是身體很誠實去觀賞的煙火秀一樣。

吳欣岱強調，柯文哲絕對不是科學、理性、務實的人，更不是一個稱職的政治人物。說謊、爛尾、怕中國，親人干政、到處寄生，才是他和民眾黨的真實寫照。