微波熱能止汗術終結濕腋汗臭　恢復期短不留疤

▲ 嘉義聖馬爾定醫院引進微波熱能止汗術，終結尷尬濕腋問題。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

小宇(化名)剛考上高中第一志願，卻愁眉不展整天待在家，不和朋友打交道，細心的媽媽發現小宇「少年的煩惱」竟是腋下多汗及異味，因此趁暑假帶到聖馬爾定醫院醫學美容中心，以先進的miraDry清新微波熱能止汗術徹底改善。治療後小宇不再因為多汗異味造成社交障礙，也更有自信迎接人生新的階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 嘉義聖馬爾定醫院美容中心主治醫師蔡宜臻。（圖／聖馬爾定醫院提供）

聖馬爾定醫院醫學美容中心主治醫師蔡宜臻表示，腋下多汗與異味的問題，不分男女老少都可能發生，特別在夏天尤其明顯，往往造成人際互動的尷尬。進入青春期之後因皮脂腺發育，油脂分泌變得旺盛，更容易發生多汗或狐臭問題，許多高中階段孩子有此困擾，卻羞於啟齒而延誤就醫，在學校可能因此被排擠孤立，家長應多加注意。



40多歲陳小姐從事業務工作，長期飽受腋下多汗之苦，每到夏天，衣服腋下部位經常整片濕透，因此不敢穿淺色衣服，甚至一天洗澡4、5次，唯恐流汗異味讓客戶觀感不佳影響業績。得知聖馬爾定醫學美容中心引進miraDry清新微波熱能止汗術，陳小姐請早上半天假進行一次療程，術後感受到前所未有的清新乾爽，讓她相當滿意，下午帶著輕鬆的心情繼續上班跑業務。



蔡宜臻醫師指出，目前治療多汗症及狐臭，分為侵入性手術和非侵入性的微波熱能止汗。miraDry清新微波熱能止汗術免開刀，是透過微波熱能加熱原理，將熱能集中傳導到大、小汗腺最密集的區域，一次性破壞汗腺，同時改善腋下汗水、異味以及毛髮等三大問題。療程僅需一個半小時，術後恢復期短，也不會留下疤痕。聖馬爾定醫院自去年引進後，獲得患者廣大的肯定與滿意。



至於侵入性手術，包括螺旋刀頂漿腺刮除術、內視鏡交感神經截斷術，因有縫線的傷口，術後只能擦澡，且疼痛感會使手臂有一段時間無法舉高，甚至產生汗水代償的副作用，對生活及工作都會造成影響。



非侵入性的miraDry清新微波熱能止汗術是唯一獲得美國FDA安全、有效雙認證，長久有效的非侵入性腋下止汗療程，術後可以立即投入工作，也可以照常洗澡，沒有照護上的問題，其舒適感和附加價值都是一般手術無可比擬。