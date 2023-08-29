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嘉義聖馬爾定醫院　榮獲全國癌症防治「典範獎」

▲▼ ［聖馬爾定榮獲全國癌症防治「典範獎」整合照護成效佳］ 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

▲嘉義聖馬爾定醫院榮獲全國癌症防治「典範獎」 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

天主教聖馬爾定醫院癌症防治成果斐然！榮獲國民健康署111年癌症防治績優區域醫院「典範獎」，子宮頸癌、乳癌兩項獲「篩檢效率王」區域醫院第二組第一名，口腔癌獲「最佳救援王」區域醫院第一名。聖馬爾定醫院推動癌症防治不遺餘力，成效領先同儕醫院，值得民眾信賴。

國民健康署與全國200多家醫療院所合作癌症篩檢服務，依各項癌症防治指標與成果頒獎表揚，其中「典範獎」必須是各層級醫院（醫學中心、區域醫院、地區醫院）三大項目（篩檢效率王、疑癌追緝王、生命搶救王）累積獲獎數最多的醫院，全國僅4家醫院獲典範獎，聖馬爾定醫院為其中一家。

聖馬爾定醫院於2006年成立癌症防治中心，以跨科別團隊照護模式，為每位癌症病患配置個案管理師，提供個人化癌症資源整合性服務。患者確診癌症的後續治療、衛教、追蹤與關心，包括回診、檢驗、用藥、住院、返家後的電話詢問、居家療養等細節，均採取主動協助與關懷。醫療團隊亦定期開會討論，尋求最佳治療共識，給予病患百分之百的陪伴與照顧。

40多歲林小姐接受不孕症治療，向醫師提及左胸有摸到疑似硬塊，醫師發現林小姐符合國健署免費乳癌篩檢資格，於是轉介篩檢，結果發現2公分惡性腫瘤。面對不孕與乳癌的雙重打擊，林小姐幾度在診間崩潰大哭，幸好聖馬爾定醫院醫療團隊從旁引導，個管師像家人般用心陪伴，幫助林小姐將近一年治療期的身心靈都獲得良好照顧。如今林小姐的乳癌獲得控制，對生子也不再強求，和先生的關係重新調整，共同展開新的人生。

根據國健署資料顯示，0-1期癌症的5年存活率高達9成以上，凸顯早期篩檢的重要性。聖馬爾定醫院除了在門診設置癌症篩檢單一窗口與快速通關服務，更引進高端先進的篩檢及治療工具，提升癌症篩檢的準確率與治癒率，包括高階腸胃內視鏡無痛檢查設備、640切電腦斷層結合AI輔助分析系統、全數位式乳房攝影X光機結合AI輔助分析系統、達文西機械手臂系統等，全方位守護民眾健康。

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