竹市府盤點公園規劃設置遮陽設施　打造友善遊憩空間

▲關新公園目前設置臨時性遮陽設施。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

週末及午後時段，公園常是家長喜愛帶著小孩去的地點，特別是有沙坑設施的區域，更是小朋友的最愛，為讓孩童們能夠盡情玩樂，不用再擔心被曬傷或中暑，新竹市政府近日盤點全市6座含沙坑之公園，觀察日曬情形評估設置遮陽需求，並因應各公園屬性不同，將因地制宜妥善規劃，近日將逐一進場施作。

新竹市城市行銷處長嚴翊琦表示，新竹市高出生率名列前茅，公園成為親子週末放電的最佳遊樂場，尤其東區人口超過22萬人，為人口最多的行政區，考量關新公園使用率高，市府去年曾於關新公園設置臨時性遮陽設施，效果良好，之後將進一步規劃在關新公園設置永久性遮陽網設施，有效減少日曬兼顧通風，預計10月中完工。

嚴翊琦說，市長高虹安也指示城銷處盤點全市6座有沙坑設施的公園，評估設置遮陽需求，如經評估可加設遮陽設備，將於遊戲場上方加裝遮陽網，或以天然方式種植樹木利用樹蔭遮陽。

城銷處說明，遮陽設施工程將採幾何造型及簡單線條，色彩為大地基色，不以鮮艷顏色帶入，與公園成為一體，近日將逐一進場施作。另也將每日派員負責環境清潔，工作事項含翻沙並清除沙上雜物，每年進行換補沙作業，以維護戲沙的衛生與安全。

城銷處歡迎大小朋友一同在增設遮陽設施後的公園，開心玩沙、盡情放電，享受城市沙灘的樂趣，也提醒在戶外活動的同時，吃完東西的包裝紙、喝完飲料的杯子，外出產生的垃圾，請勿隨手亂扔，提供舒適環境、共同友好。