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水情黃燈「共體時艱」　竹市府實施抗旱方案

▲為緩解水情，市府積極調整用水。（圖／新竹市政府提供）

▲為緩解水情，市府積極調整用水。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近期降雨稀少，全台水庫蓄水率持續降低，新竹地區水情燈號調整為減壓供水黃燈。為緩解水情，市府積極調整用水，暫停公家機關非必要供水，與民眾一起珍惜水資源。

新竹市政府城市行銷處長林正光表示，水情逐漸吃緊，市府已規劃調整用水，如站前廣場、綠光公園、城隍廟前廣場原有噴水池造景或澆灌等設施，將停止供水運作，並注意設施清潔；另部分公園採池內水循環供水，例如麗池、護城河、新竹公園的小橋流水，僅維持最低使用水量循環運作以避免噴頭遭泥沙阻塞。另將於現場張貼簡易說明牌，以利民眾瞭解。林處長呼籲，因水資源有限，非急需或非必要性用水皆停止提供，共體時艱節約用水。

城市行銷處指出，目前抗旱規劃為景觀用噴水造景設施全部暫時關閉，如需澆灌的部分，則使用水資源中心回收水，減少自來用水使用。部分公園或景點公廁與洗手台，水龍頭將持續更改為省水龍頭，以利節水。另外在公廁準備儲水桶，供清潔、清洗，如遇停水可即時利用，共同落實節水行動，以穩定枯水期供水。

生活與水息息相關，提醒民眾家庭用水可安排定期查漏及止漏，避免水源涓滴流失，並使用省水標章型馬桶、洗衣機、蓮蓬頭等。善用較乾淨之回收水，再次使用，如洗米菜水和冷氣除濕機收集的冷凝水，可用於沖洗馬桶與澆灌植栽。

市府再次呼籲，請珍惜使用水資源，養成省水節用的好習慣，避免不必要的浪費。

市府持續關注水情變化，並積極研擬因應方案，市民朋友有任何問題，歡迎通報市民專線1999，市府將儘速協助處理。

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