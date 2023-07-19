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竹市夏日清涼旅遊專案開跑　市府請吃冰再送限量好禮

▲「舊城假日小旅行」探索竹市舊城魅力。（圖／新竹市政府提供）

▲「舊城假日小旅行」探索竹市舊城魅力。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

夏日觀光限定！為讓民眾在炎炎夏日享受清涼的戶外旅遊，認識新舊融合的百年竹塹城，新竹市政府辦理「舊城假日小旅行」及「青草湖樂NOW環湖趣」清涼旅遊專案，明(20)日起至8月31日，民眾於「平日」至青草湖踩天鵝船，或「假日」參加舊城小旅行導覽行程，即贈古早味枝仔冰一支，完成指定打卡任務再送USB小風扇，歡迎全台國人在暑假期間，帶著全家大小一起來竹市探索舊城魅力，享受沁涼的夏日時光。

新竹市政府表示，為振興在地產業與經濟發展，市長高虹安上任後積極落實「產業創新、美感新竹」施政藍圖，包含重啟年貨大街，並辦理體育賽事直播派對、新竹過好年等觀光行銷活動，厚植城市觀光力並有效帶動舊城區商圈人潮。今年「舊城假日小旅行」特別規劃兩條路線，將由熱情的導覽志工帶領旅客，走訪歷史古蹟，穿梭風格小巷弄，串聯解說歷史故事，飽覽竹市舊城風貌。

此次「舊城假日小旅行」提供免費導覽服務，每週六、日上午10時於新竹火車站旅遊服務中心集合，每場人數上限10人、導覽時間約1小時，以徒步搭配定點導覽方式進行；週六導覽路線為新竹火車站、新竹東門城、新竹州廳、新竹城隍廟；週日為新竹火車站、後站、新竹公園、市立動物園，兩條路線各有不同風情，歡迎大家踴躍參與，報名時間為每週五下午5時前，可線上預約（ https://forms.gle/af8vukR7LAwoaArf9 ），或電洽新竹火車站旅遊服務中心報名03-5258977。

新竹市政府城銷處長林正光表示，今年適逢青草湖水上活動重啟滿周年，市府特別規劃「青草湖樂NOW環湖趣」，即日起至明年4月，凡設籍於新竹市，每人可享一次100元平日搭乘天鵝船優惠，之後每次補助50元，外縣市遊客亦可享每人每次50元補助優惠，每月名額有限。此外，民眾只要於7月20日至8月31日平日參加「青草湖樂NOW環湖趣」踩天鵝船，即贈冰棒兌換券一張，歡迎遊客們在炎炎夏日前來青草湖「清涼一夏」。

城銷處補充，市府除了贈送消暑冰棒之外，報名遊客只要於「舊城假日小旅行」以及「青草湖樂NOW環湖趣」兩場活動中，在社群平台上完成指定打卡任務，出示予工作人員確認，即可獲得便攜式USB小風扇一台（兩場條件皆不同，數量有限，送完為止），詳細活動資訊請至新竹市政府城市行銷處粉絲專頁查詢（ https://reurl.cc/qL3Ozg ）。

【舊城假日小旅行】
網路報名：https://forms.gle/af8vukR7LAwoaArf9
電話報名：03-5258977（新竹火車站旅遊服務中心）

【青草湖樂NOW環湖趣】
活動資訊及價目表請參考青草湖水域遊憩中心臉書粉絲專頁：facebook.com/greengrasslake/

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