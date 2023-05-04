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五月連續四週末　竹市十八尖山踏青季開跑

▲高虹安及與會貴賓，共同秀了一段最近非常火紅的「花朵舞」。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安及與會貴賓，共同秀了一段最近非常火紅的「花朵舞」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為鼓勵民眾走出戶外、親近大自然，新竹市政府將於本月的每週日(5/7、5/14、5/21、5/28)，上午9點至12點舉辦十八尖山踏青季系列活動，內容相當豐富、每週主題皆具特色。市府今(4)日舉辦「FUN慢腳步遊山林」記者會，由新竹市長高虹安和與會貴賓運用大自然落葉及花卉，共同完成植物拓印，宣布十八尖山踏青季系列活動正式開跑。

「爽朗微風輕拂的五月，非常適合出門郊遊踏青！」高虹安說，市府今年特別選在桐花雪紛飛、適合郊遊踏青的五月辦理「FUN慢腳步遊山林」系列活動，並搭配當週主題帶給民眾不同的舞台表演、親子闖關體驗。另民眾希望將市集引入十八尖山，本次活動也特別安排特色手作市集讓上山民眾消費採買，最後兩週更推出高峰植物園免費生態導覽，歡迎市民朋友帶著全家大小，在假日FUN慢腳步、遠離城市喧囂，到十八尖山來場溫馨的親子漫遊小旅行。

高虹安也提到，十八尖山為竹市境內最大的森林公園，擁有豐富之人文歷史及自然資源，不論平、假日皆有不少民眾前來造訪，為讓民眾擁有良好的休憩體驗，市府已完成多項改善工程，包含佛光岩廣場修繕工程、2號獅子亭週邊節點新增綠地與自然槽溝，入口區公廁將於踏青季過後，預計6月啟動相關改善工程，致力提供市民優質的公共遊憩環境。

今日記者會高虹安還邀請與會貴賓，共同秀了一段最近非常火紅的「花朵舞」，契合活動主題以可愛活潑的方式，邀民眾前來踏青賞花，為十八尖山踏青季打響知名度，更引起現場民眾掌聲與歡呼聲。高市長也幽默地說，「下次如果還有機會，一定會再更完整地跳給大家看」。

城銷處長林正光表示，「FUN慢腳步遊山林」系列活動首週(5/7)主題為「森林調色盤」，民眾可以透過闖關活動尋找森林世界、完成大自然畫框，探索十八尖山美麗世界，同時更有文化局協辦的「112年戀戀桐花祭」活動，當天將充滿濃厚的客家文化氣息，盼提供民眾難忘的親子體驗。

文化局表示，桐花於每年4至5月盛開，花落時有如下雪般的美景，深受民眾喜愛，為推廣客家文化，市府今年編列經費補助「新竹市客家藝文協會」在油桐花季節辦理「戀戀桐花祭」，除了有十八尖山的歷史解說、油桐花介紹、客語100句教學，另有精采的表演活動，活動相當多元，敬邀市民朋友共同參與。

戀戀桐花祭主辦單位「新竹市客家藝文協會」理事長蘇永勝表示，今年是第3年辦理桐花祭活動，活動當天除了有幼兒園油桐花舞蹈、吳律寬和吳冠徵客語相聲竹板快書、客家小調等精采表演，另邀請王源麒及鍾函億演出源自客家山歌小調的民間小戲「三腳採茶」，歡迎大家本週日一起來共享客家傳統戲曲藝術之美。

城銷處表示，5/14「花園時光機」適逢母親節，民眾可透過畫出母親樣貌，增進親子感請，來場溫馨之旅，現場也有紀錄美好時刻的拍立得體驗；5/21「綠氧深呼吸」體驗植物拓印，當個自然系觀察家，透過DIY體驗落實環境教育；5/28「花時間在一起」，可親手製作森系棒棒糖、畫出自己的環保瓶，當個厲害的森林小尖兵。此外，最後兩週民眾更可以預約在高峰植物園的免費生態探索導覽活動。連續四週精彩又豐富的活動，歡迎市民朋友帶著家人，遠離城市喧囂，漫遊十八尖山，更多活動詳情及報名資訊請上「新竹市城市行銷處」、「新竹市政府」官方粉絲專頁查詢。

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