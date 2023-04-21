睽違3年　「2023新竹市龍舟賽」強勢回歸

▲新竹市龍舟賽將於6月18日在南寮舊漁港強勢回歸。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今夏新竹最大盛事「2023新竹市龍舟賽」回來了！過去3年接連受到疫情影響停辦的新竹市龍舟賽將於6月18日在南寮舊漁港強勢回歸。今年新竹市龍舟賽由新竹市長高虹安首度領航，帶領龍舟隊伍勇闖最速賽道，邀請民眾齊聚一堂賽龍舟，預計招募60支隊伍，共祭出總獎金60萬元，歡迎各界好手同場競技。

城銷處長林正光表示，點睛淨港儀式記者會將於6月2日登場，並規劃6月3日至11日橫跨2個周末的練習時段，讓參賽隊伍有更充裕的時間練習及準備，帶來更精彩刺激的龍舟競賽。

新竹市龍舟賽眾所矚目的參賽隊伍，有傳統勁敵新竹市警消對戰；以及竹科工程師隊、清華大學與陽明交大國外學生隊、新竹市家長聯合會、竹塹風動文化協會等機關團體及協會，另外新竹在地部落客「踢小米」與在地店家也都報名組隊參加。市府將繼續招募更多隊伍一同來參賽，盼能帶給大家一個難忘的端午佳節。

城銷處說明，欣賞龍舟賽之餘，也歡迎大家順遊南寮漁港波光市集、魚鱗天梯、國際風箏賽場大草坪、南寮旅遊服務中心、親子沙灘、17公里海岸線等絕美觀光景點，邀請全國民眾端午連假來新竹賞龍舟、逛市集、當網美。

今年龍舟預賽及決賽將分別在6月18日及22日舉辦，分為5組，為社會團體組、機關學校(教職員)組、青年暨大專院校組、地球村(國際友人及社區團體)組、女子組，報名時間即日起至5月5日止，預計招募60支隊伍，採網路報名（https://reurl.cc/d7gmA2）。另外，今年練習預約採線上報名方式（https://reurl.cc/zAGD4p），歡迎各方好手組隊體驗這場精彩的傳統盛事。