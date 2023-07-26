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竹市大型活動帶動觀光人潮　上半年遊客破570萬人次

▲市府2月舉辦新竹公園櫻花季活動，創下單日近4萬遊客到訪新紀錄。（圖／新竹市政府提供）

▲市府2月舉辦新竹公園櫻花季活動，創下單日近4萬遊客到訪新紀錄。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市上半年遊客突破570萬人次！新竹市政府今(26)日表示，市府團隊今年強化各局處協作，搭配不同月份、節慶辦理多項優質藝文活動，成功帶動竹市觀光旅遊熱潮，包含於1月舉辦「新竹過好年藝術燈節」、重啟睽違4年的「年貨大街」，以及2月「新竹公園櫻花季」、4月「兒童藝術節」、6月「端午龍舟競賽」，以及現在正辦理的「竹塹國樂節」、「風城藝術節」等大型藝文活動，皆獲得市民的熱烈迴響。根據市府最新的遊客人次調查，顯示今年1至6月竹市主要觀光景點遊客突破570萬人次，相較去年顯著成長13%，吸引大量人潮並成功帶動周邊店家商機，為城市注入觀光效益。

新竹市長高虹安表示，市府團隊相當重視觀光產業發展，以「美感新竹」施政策略挹注許多觀光資源，成功舉辦多項優質藝文饗宴，包含年初辦理藝術燈節及重啟年貨大節，活絡舊城商圈；舉辦新竹公園櫻花季活動，創下單日近4萬遊客到訪新紀錄；並結合科技與藝術將兒童藝術節成功轉型，期間共吸引超過22萬民眾造訪，也獲得高達95%以上的滿意度。

高虹安說，市府今年也舉辦睽違已久的端午龍舟競賽，精彩的警消大戰令人難以忘懷，還有今夏最大藝文盛宴「2023風城藝術節-戲遊記」也熱烈進行中，透過活動熱潮成功吸引旅客造訪新竹市，為在地業者創造龐大觀光產值，市府團隊亦會持續努力、加強環境管理並精進各項活動品質，打造「宜居永續」的幸福城市。

城銷處長林正光表示，新竹市具有豐富的人文風情與歷史底蘊，本次委託電信公司針對新竹市主要觀光景點（十八尖山、青青草原、城隍廟、新竹漁港、賞蟹步道、青草湖、17公里自行車道、新竹公園等地點）進行遊客人次調查，經統計數據顯示，今年1月至6月共有574萬人次造訪竹市，較去年同期成長13%，且外縣市遊客數也成長了19.6%。林處長說明，外縣市遊客占比提高，顯示新竹市逐步恢復戶外旅遊型態，旅遊人數也穩定上升，上半年遊客成長13%已突破570萬人次。

林正光說，隨著防疫政策解封，加上市府今年辦理多項大型活動誘因，是吸引許多旅客造訪新竹市的主要原因，高市長也指示積極盤點觀光資源，結合在地店家陸續推出深度小旅行活動，包含廣受好評的「舊城假日小旅行」及「青草湖樂NOW環湖趣」( https://gov.tw/akd )，以及即將推出的「新竹市小旅行」( https://lihi3.cc/oQTA2 )，將帶領旅客看見不一樣的新竹，向大家分享這座城市獨特文化與歷史底蘊。

市府補充，由各大知名劇團輪番上陣的「2023風城藝術節-戲遊記」活動持續至8月底，將陸續帶來3場次精彩的藝文表演；此外，跑遍竹市各大景點的「2023新竹城市馬拉松」將於11月19日登場，趕快手刀報名（網址：https://irunner.biji.co/HSINCHUCITY2023 ），未來市府也會持續辦理多項活動，歡迎全台民眾一同細品新竹城市之美。

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