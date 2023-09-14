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不只台農蛋品！冠軍「巴西蛋」也標錯日期　業者：前天已自主下架

▲桃園市衛生局、消保官今天聯合稽查轄區台農蛋品「誤標效期」，以維護消費者權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲繼台農蛋品後，冠軍蛋品的洗選蛋也傳出誤標效期。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

台農蛋品供應全聯超市販售的巴西雞蛋，因「誤標效期」全面下架，食藥署也認定違反食安法開罰。今天再傳出有消費者向媒體投訴，買了一盒「冠軍洗選鮮白蛋」，產地標示為巴西，但效期竟也超過農業部公布的9月27日最後保鮮期。冠軍蛋品表示，該批巴西蛋是由台農蛋品洗選，前天已自主下架所有進口蛋，也會受理民眾退貨。

農業部次長陳駿季日前指出，這次雞蛋進口專案從不同的國家進口雞蛋，都會根據當地的雞蛋包裝廠、集貨廠、以及運輸條件而有所不同，以巴西進口的雞蛋來說，可以存放120天，有效期間是在9月24日至9月27日間，因此目前市面上的所有的巴西雞蛋還在安全有效期間內。

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但有消費者向媒體投訴，9月4日購買的「冠軍洗選鮮白蛋」有效期限為10月1 日，已超過農業部公布的有效日期。

記者去電冠軍蛋品，公司員工表示，公司是經銷商，沒有洗選場，該批巴西蛋都是台農蛋品配合洗選，標示也是台農蛋品標示，前天台農蛋品發出聲明後，公司就全面自主下架所有的進口盒裝蛋，向媒體投訴的消費者是在下架前購買，公司會受理退貨，目前下架數量仍在統計中，後續怎麼處理，是否重新上架，內部還要再討論。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，如果在通路架上還有相同類似標錯日期事件，就比照台農蛋品模式，全面下架回收，由食藥署依規定處置。

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