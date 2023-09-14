8萬顆巴西蛋不知去向！專家爆：法國麵包中毒案疑用「問題進口蛋」

▲農業專家質疑進口蛋來台「冷鏈斷鏈」以常溫販售，導致壞蛋頻傳。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部進口蛋爭議不斷，農業專家「Linbay好油」林裕紘再爆，台農蛋品董事長涂萬財昨說，向農業部進了308箱巴西蛋（約11.08萬顆），但只有2萬顆提供給全聯，扣掉洗選耗損，還有約7.9萬顆不知去向。他更質疑，進口蛋全程冷鏈來台，但來到台灣後「冷藏斷鏈」導致變質，懷疑日前桃園忠貞市場法國麵包食物中毒案，有可能就是用了問題的進口蛋。

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘指出，台農蛋品董事長涂萬財昨受訪指出，向農業部進了308箱（1箱360顆），約11.08萬顆，再賣給全聯，但農業部說，這批台農雞蛋共 2000盒（2萬顆）全都供應給全聯，但11.08萬顆蛋，算上90%的洗蛋率，就是9.972萬顆，給全聯的只有2萬顆，剩下的7.972萬顆去哪裡了？

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林裕紘還說，巴西蛋可冰4個月是在維持低溫冷鏈的情況下，以確保蛋白跟蛋黃不會變質，但問題在台灣進到蛋商那邊之後，就不會維持低溫，甚至連販售都是常溫，國內蛋商平常都是處理本土雞蛋，本土雞蛋銷售快不需要冷鏈，常溫販售沒問題，但全程冷鏈的進口蛋，來到台灣「冷鏈斷鏈」導致變質。

林裕紘說，有問題的不是進口雞蛋，而是農業部外行又無能的處置，把這些正常冷藏的進口雞蛋，變成了一顆顆常溫的變質雞蛋，又因為進口過量需要消費者買單，這才是真正的問題。而身為監管部門的衛福部，又不肯盡職責的積極管理，才會讓農業部一錯再錯，賠上的是國人的健康以及對本土雞蛋業者的影響。

林裕紘進一步指出，雞蛋不是只有發臭了才是變質，雞蛋本身是高脂肪、高蛋白的東西，變質包含蛋白質變性的部分，有些經過高溫後不一定會造成微生物中毒的急性症狀，但也可能難以消化、造成腸胃不適，一個月前桃園忠貞市場法國麵包食物中毒，最後查出原因是蛋的問題，有沒有可能用的是有問題的進口蛋？

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，巴西進口雞蛋所剩的7.9萬顆，目前還在中央畜產會倉儲中。目前雞蛋進口專案仍會持續到明年6月，下單國家僅有美、日、泰、澳等國，後續會視國內生產及需求情況滾動倉儲管理，仍會供應洗選場以盒蛋包裝銷售及加工業者使用，此外，考量食安問題，也會評估是否改採冷藏上架販售，但要還評估通路端延伸的費用。