台農董座喊冤「農業部叫我擔」　農業部：絕對不會讓業者背黑鍋

▲台農蛋品負責人涂萬財。（圖／農業部提供）



記者陳家祥／台北報導

台農蛋品洗選巴西蛋有效期限標示錯誤風波擴大，台農董座涂萬財日前才為標示不符道歉，但13日接受專訪時竟改口，稱認錯影片是被農業部要求講的、要他擔下來。對此，農業部次長陳駿季14日出席院會後記者會表示，業者是有效期限的截止日標錯，所以必須要回收做改標，跟蛋品過期是兩回事，「我們與業者溝通希望他出來澄清，我們絕對不會讓業者背黑鍋，也不會讓業者說謊」。

陳駿季說，前2天台農蛋品有標示錯誤的問題，農業部在第一時間也跟台農蛋品負責人溝通，衛福部的相關單位也做查訪，其實做的一切都是為了消費者權益，農業部有責任在第一時間了解標錯的過程到底是什麼樣的原因，在那時候其實也希望業者能夠主動出來說明原因。

陳駿季指出，業者在當天也錄了一段影片承認錯誤，「我們非常訝異他第二天受到其他媒體的報導時，說是農業部強迫他或是叫他做說謊動作」；陳強調，農業部再次澄清，巴西進口雞蛋本身的安全性是沒有食安疑慮，因為所有蛋品都在有效期限內，業者是針對有效期限的截止日標錯，所以必須要回收做改標，跟蛋品過期是兩回事」。

「在這前提之下，我們與業者溝通希望他出來澄清，我們絕對不會讓業者背黑鍋，也不會讓業者說謊。」陳駿季表示，政府的態度非常一致，標錯的部分、出錯了，該怎麼樣就會依法處置，一切就回到相關規定處理，不會有隱瞞的動作。

「最後還是再次澄清，進口專案雞蛋在市面上流通的時候，一定會為全國的消費者做把關。」陳駿季強調，所有的蛋品在上市的時後一定是在有效期限內，且是安全的，現在被媒體操作成所有雞蛋都是過期的，造成所有消費者的恐慌，這樣對國人的飲食安全是不負責任的。