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巴西蛋進口爭議多！　邱顯智提3疑點：農業部表現荒腔走板

▲雞蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部專案進口巴西蛋爭議多。（圖／記者楊惠琪攝）

記者杜冠霖／台北報導

農業部專案進口巴西蛋爭議多，時代力量立委邱顯智14日表示，整個雞蛋進口，從進口商遴選、補貼到食安，農業部的表現可以說是荒腔走板，究竟錯標有效期限的巴西蛋到底賣去哪？進口蛋冷藏後再常溫販售，安全到底有沒有問題？請農業部不要再閃避，給國人一個答案。

邱顯智表示，台農蛋品進口的巴西蛋，因為標示的有效期限錯誤遭食藥署開罰，並回收下架，然而網紅揭露，此次下架的只有提供給全聯的2萬顆蛋，恐怕還有將近8萬顆蛋仍然在外流通。

邱顯智指出，媒體也揭露，除了台農蛋品以外，已經有消費者買到其他蛋商販售的巴西蛋，標示的有效期限超過農業部所說的原廠有效期限。到底還有多少蛋仍然在超市的架上，會不會有些錯誤標示的巴西蛋已經進到早餐店、學校營養午餐，甚至混入國產蛋中？

邱顯智直言，這個問題絕對不能輕忽，過期變質的雞蛋如果被吃下肚，恐怕造成會嚴重的細菌感染、食物中毒，陳吉仲必須用最快的速度公開這些蛋的流向，並且下架追回，我也會持續緊追。但標示問題只是冰山一角，更根本的問題，是農業部完全沒有一套科學專業的機制來管理進口蛋。

對於進口爭議，邱顯智表示，從頭到尾，農業部根本就搞不清楚進口蛋的保存期限是多久，也沒有跟台農說明，讓台農自己去想辦法，結果自己只會在出事後要台農出來扛，簡直荒謬至極。

邱顯智質疑，雞蛋的保存期限到底是多久？美國農業部的答案是冷藏下3～5週，日本養雞協會則是根據科學研究，規定雞蛋必須保持在10 ℃的冷藏，賞味期限是57日。而台灣農業部，可以讓進口雞蛋在冷藏後又拿出來常溫販售，混在一起算120天，到底會不會出事，沒人知道，根本就是拿全台灣人在做人體實驗。

邱顯智表示，而據媒體報導，從全聯下架的台農巴西蛋，可能還會回收再轉製蛋液加工品，農業部至少必須說清楚這些加工品的流向，絕不能讓消費者在不知情的情況下，就把這些不知道安不安全的蛋吃下肚。

邱顯智指出，整個雞蛋進口，從進口商遴選、補貼到食安，農業部的表現可以說是荒腔走板，接下來我一定會要求農業部提出徹底的檢討，公佈所有資訊，制定完善的制度，不要再讓這次這種罔顧食安、浪費納稅人血汗錢的狀況重演。

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