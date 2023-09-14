金正恩下一站「參觀蘇愷-57戰鬥機工廠」　俄防長將陪遊海參崴

▲金正恩搭乘綠皮防彈列車「太陽號」訪問俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

北韓最高領導人金正恩訪問俄羅斯，13日與普丁會晤後，今（14）日搭火車前往下一站，預計15日上午參觀製造蘇愷-57（Su-57）的戰鬥機工廠。此外，他將於16日抵達海參崴，在俄國防長陪同下，參觀太平洋艦隊司令部及遠東聯邦大學，並且踏上返回平壤的旅途。

《韓聯社》引述俄國官員說法報導，金正恩再度搭上綠色防彈專用列車，前往哈巴羅夫斯克邊疆區的阿穆爾河畔共青城（下稱共青城），當地時間12時18分已經來到西伯利亞大鐵路支線附近，大約今日下午稍晚抵達目的地。

▲金正恩與普丁在東方航天發射場會晤。（圖／達志影像／美聯社）



共青城位於「金普會」舉辦地點、阿穆爾州東方航天發射場以東1170公里，這是一座工業城市，不僅有戰鬥機工廠，還有建造潛艇的軍方造船廠。當地媒體報導，共青城幾天前就開始準備迎接金正恩，市中心大幅整潔市容、拆除違法廣告，車站也徹底大掃除、花圃種滿鮮花、鐵軌安裝圍欄、牆壁重新粉刷。

15日結束共青城訪問後，金正恩會繼續搭火車往南前進，16日中午抵達濱海邊疆區，展開海參崴的參訪。據悉，為了保護他的人身安全，遠東聯邦大學15至16日禁止進入。

2001、2002年，北韓前領導人金正日、也就是金正恩之父，曾經三度訪問哈巴羅夫斯克邊疆區，並到共青城參觀戰鬥機工廠。2019年4月，金正恩首次訪俄時，在海參崴停留了3天2夜，與普丁會晤。