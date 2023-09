怕普丁暗算？　金正恩隨從「拚命狂擦椅子」20秒畫面曝

▲ 北韓人員仔細清潔及檢查金正恩的座椅。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

北韓領導人金正恩出訪俄羅斯,13日會晤俄國總統普丁,會議前一段現場畫面卻格外引發討論,因為北韓人員除了測試椅子是否能承受金正恩136公斤的體重,還用不明裝置仔細檢查、清潔椅子,似乎擔心他遭人暗算,顯示對普丁十分不信任。

Reportedly, these are preparations to make sure that the chair Kim Jong Un would sit on is in the best possible condition. pic.twitter.com/xDsr9P7lG7

It took a long time to choose a chair for Kim Jong Un so that it would not crack under him during a meeting with the Russian President pic.twitter.com/oZcitsrRLi