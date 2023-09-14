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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

未來年年調薪成常態？《最低工資法》有10指標　有望列優先法案

▲▼工人,勞工,做工,藍領階層。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院指示速擬《最低工資法》，進一步保障廣大勞工權益。（圖／示意圖）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁14日核定113年1月1日起，基本工資月薪調升至2萬7470元、時薪調升至183元，調幅約4.05%，預估超過239萬名勞工受惠。陳建仁也要求勞動部儘速擬具《最低工資法》草案送院會審查、函請立法院審議，有望成本會期優先法案；根據勞動部規劃，該法將把10大參考指標入法，適用範圍以《勞基法》適用對象為主。

針對最低工資法，政務委員林萬億說，勞動部經過非常多次的研商，包括跟勞工團體、雇主團體以及專家學者討論，同時也把這些討論結果送交行政院做跨部會協商，目前這些工作都已完成。主要過去大家比較有爭議的是，到底最低工資適用範圍，是僅現在勞動基準法適用對象，還是有包括其他？大家共識比較是以勞動基準法適用對象為主。

林萬億指出，大家關切的是，到底要不要把一些指標多元化，甚至於入法、甚至訂出比較明確的調幅標準。經過參酌其他國家經驗，都是多元指標入法但是沒有訂出各自的加權比例等，以利於彈性考量該年度或該期間的各種條件變化。

林萬億說，這些經過多次研議後，也接受國際大家共同的原則，有幾項重要的指標即使現在沒有「最低工資法」，也幾乎都是參考那些指標做為調整根據，未來也會朝這方向。

根據勞動部規畫，最低工資法擬參採10項指標，包括：勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、國家經濟發展狀況、國民所得及平均每人所得、國內生產毛額及成本構成之分配比率、躉售物價及民生物價變動狀況、各項產業發展情形及就業狀況、各業勞工工資、家庭收支狀況、最低生活費。

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